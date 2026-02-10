'Đêm hội sắc Xuân 2026' - chương trình nghệ thuật thắm tình quân dân

(VTC News) -

Tối 9/2, tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm hội sắc Xuân 2026”, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” năm 2026.

Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần gắn kết tình cảm giữa đất liền với biển đảo, giữa hậu phương và cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lì xì các em thiếu nhi ở Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tại “Đêm hội sắc Xuân 2026”, Ban tổ chức đã vinh danh các đơn vị đồng hành; đồng thời trao quà động viên cho 51 trường hợp là quân nhân, đoàn viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Ban tổ chức trao giải hội thi bánh chưng xanh, trang trí Tết tặng các đội.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” năm 2026, Vùng 4 Hải quân còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần và an sinh xã hội thiết thực như: xây dựng không gian Xuân với 8 khu chủ đề, tổ chức 6 “chợ 0 đồng”, 15 gian hàng không lợi nhuận, hội thi gói bánh chưng - bánh tét, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - thể thao phục vụ cán bộ, chiến sĩ và thân nhân quân nhân công tác xa quê.

Nhiều đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Bên cạnh đó, đơn vị đã trao gần 1.200 suất quà Tết cho các gia đình quân nhân quê xa ở lại Khánh Hòa và Đắk Lắk; trao 300 suất quà cho các hộ dân tại 6 địa phương gặp khó khăn do thiên tai; trao quà cho 207 đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; 28 suất quà cho gia đình quân nhân đang công tác tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa; 40 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi và 70 suất quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham dự chương trình.

Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của chương trình hơn 931 triệu đồng, với quy mô tham dự trên 3.000 người, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đối với hậu phương quân đội và Nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.