Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn

Từ ngày 16 đến 24/1, Đoàn công tác số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1 và các tàu trực thuộc khu vực biển Côn Đảo. Vượt qua những con sóng dữ của mùa biển động, đoàn đã lần lượt đặt chân đến các Nhà giàn: DK I/15, DK I/11, DK I/14, DK I/12 và DK I/10.

Đây là những “vọng gác tiền tiêu” thuộc 7 cụm của Trạm dịch vụ - kinh tế - khoa học - kỹ thuật: Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Tư Chính, Phúc Nguyên và Bãi cạn Cà Mau trên vùng biển phía Nam.

Giữa mênh mông sóng nước, những nhà giàn hiên ngang như những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền không thể tách rời của Tổ quốc.

Việc xây dựng các nhà giàn DK1 thể hiện ý chí quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước ta trên con đường phát triển kinh tế biển, từng bước hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển phục vụ mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước.

Tại mỗi điểm dừng chân, Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chuyển tận tay những phần quà ý nghĩa của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các tổ chức, cá nhân từ đất liền.

“Mỗi món quà gửi ra từ đất liền, dù là chiếc lá dong xanh, gói trà thơm hay phong bao lì xì đỏ, đều chứa đựng nhịp đập trái tim của đồng bào cả nước hướng về biển đảo. Đó là sức mạnh tinh thần vô giá để mỗi chiến sĩ vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió”, Đại tá Phạm Tiến Dũng tâm sự.

Thay mặt đoàn công tác Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu Tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ

Trong không gian của nhà giàn, không khí Tết vẫn đủ đầy và ấm áp lạ thường. Những tiếng cười rộn rã khi cùng gói bánh chưng, bữa cơm tất niên thắm đượm tình đồng chí, đồng đội và những lời ca tiếng hát át tiếng sóng biển đã xóa nhòa khoảng cách giữa đất liền và đảo xa.

Những hoạt động mang phong tục truyền thống và sợi dây kết nối quân dân bền chặt, mang theo hương vị quê hương sưởi ấm tâm hồn người lính biển.

Sự quan tâm sâu sát của Đảng và quân đội là nguồn động lực to lớn, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, bồi đắp ý chí sắt đá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam.

Khi sắc xuân chạm ngõ mỗi nhà giàn, cũng là lúc niềm tự hào và trách nhiệm trong lòng người lính nhân lên gấp bội. Bởi các anh hiểu rằng, phía sau lưng mình là mùa xuân yên bình của nhân dân, là sự tin yêu vô hạn của đất mẹ Việt Nam.

Tàu Trường Sa 01 neo đậu tại Cụm Phúc Nguyên đưa đoàn công tác và quà tết lên Nhà giàn DKI/15

Dịp này, Đại tá Phạm Tiến Dũng thay mặt đoàn công tác số 1 thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại Cụm Bãi cạn Cà Mau.

Giữa những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi hơi thở của mùa xuân đang len lỏi khắp mọi nẻo đường đất nước, những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại rẽ sóng ra khơi. Chuyến hành trình mang theo những nhu yếu phẩm và cả hơi ấm, niềm tin và tình cảm nồng hậu từ đất liền gửi tới những người lính đang canh giữ chủ quyền nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Quân dân xum vầy gói bánh chưng tại Nhà giàn DK I/15

Quân dân vui vầy những ngày đầu năm mới

Chương trình giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK I/10

Nhà giàn DK I - 11, Cụm Tư Chính được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2016

Hàng hóa, quà tết được vận chuyển lên xuồng máy

Có những nơi sóng lớn, đoàn công tác phải đu dây lên nhà giàn (Trong ảnh: Đại tá Lại Thế Công - Phòng Chính trị, Vùng 2 Hải quân lên Nhà giàn DK 1/10 Bãi cạn Cà Mau)

Không gian tết của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/11

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân lì xì đầu năm mới cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK I - 15