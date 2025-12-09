Tàu hải quân Việt Nam tham gia diễn tập Hàng hải ASEAN – Mỹ lần 2 tại Indonesia

(VTC News) -

Tàu hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập Hàng hải ASEAN – Mỹ lần 2 tại Indonesia.

Chiều 4/12, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân), Tàu 09 cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam rời bến lên đường tham gia Diễn tập Hàng hải ASEAN – Mỹ lần thứ 2 (AUMX-2). Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì lễ tiễn.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng tặng hoa đoàn công tác và tàu 09, tin tưởng đoàn công tác và tàu 09 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập Hàng hải ASEAN - Mỹ lần thứ 2, thông qua diễn tập tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân các nước tham gia vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Sau 5 ngày hành trình trên biển trong điều kiện sóng gió phức tạp, sáng 8/12, Tàu 09 đến đảo Batam (Indonesia), bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện trên đường cơ động như thông tin liên lạc bằng cờ hiệu, ánh đèn, nghi thức chào tàu, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu... Đoàn công tác và thủy thủ tàu duy trì nghiêm túc chế độ trực canh, đi ca, đồng thời chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ diễn tập.

Diễn tập AUMX-2 diễn ra từ ngày 9 đến 13/12. Trong thời gian neo đậu tại Batam, tàu 09 tham gia lễ khai mạc, các hội thảo chuyên đề, giao lưu thể thao, văn nghệ và nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ. Giai đoạn thực binh trên biển bao gồm các khoa mục: vận động đội hình, chụp ảnh từ trên không, sơ tán y tế, tìm kiếm cứu nạn, vận động tiếp tế trên biển, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, vận động đội hình ban đêm và chào nhau trên biển.

Hiện Tàu 09 và đoàn công tác tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị ngày 8 và 9/12 trước khi bước vào các hoạt động chính thức của AUMX-2.