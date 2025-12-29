Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 29/12/2025 - XSTTH 29/12

XSTTH 29/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 29/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 29/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 29/12/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 29/12/2025

Xem lại KQXSTTH các ngày quay thưởng trước

- XSTTH 22/12, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 22/12/2025

XSTTH 22/12, kết quả xổ số Huế hôm nay 22/12/2025.

- XSTTH 21/12/2025

XSTTH 21/12, kết quả xổ số Huế ngày 21/12/2025.

- XSTTH 15/12/2025

XSTTH 15/12, kết quả xổ số Huế ngày 15/12/2025.

- XSTTH 14/12/2025

XSTTH 14/12, kết quả xổ số Huế ngày 14/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 29/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.