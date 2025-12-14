Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 - XSTTH 14/12

XSTTH 14/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 14/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 14/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- XSMT thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- XSMT thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.