Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 7/12/2025 - XSTTH 7/12

XSTTH 7/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 7/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 7/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 7/12/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 7/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Huế các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSTTH 1/2, kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 1/2/2025

XSTTH 1/2, kết quả xổ số Huế hôm nay 1/2/2025.

- XSTTH 30/11/2025

XSTTH 30/11, kết quả xổ số Huế ngày 30/11/2025.

- XSTTH 24/11/2025

XSTTH 24/11, kết quả xổ số Huế ngày 24/11/2025.

- XSTTH 23/11/2025

XSTTH 23/11, kết quả xổ số Huế ngày 23/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: XSMT quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ Sáu: XSMT quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 7/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.