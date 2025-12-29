Thử nghiệm dùng thiết bị bay không người lái giao hàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, hai doanh nghiệp tại thành phố là Saolatek và Di Động Việt đã ký kết hợp tác thử nghiệm ứng dụng UAV vào hoạt động giao hàng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

UAV bay thử nghiệm tại Khu công nghệ cao TP.HCM ngày 29/12. (Ảnh: Đại Việt)

Theo đó, Saolatek sẽ là đơn vị nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng thực tiễn các dòng UAV, đảm nhiệm vai trò tổ chức bay, điều khiển thiết bị, bảo đảm an toàn kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan quản lý trong quá trình thử nghiệm.

Trong khi đó, Di Động Việt tham gia với vai trò đơn vị cung cấp hàng hóa, bố trí nhân sự tại các điểm xuất phát và giao hàng, đồng thời phối hợp đánh giá chất lượng giao nhận, mức độ an toàn của hàng hóa trong quá trình thử nghiệm.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Saolatek cho biết có thể ứng dụng các UAV để giao hồ sơ, tài liệu phục vụ hành chính công, khối lượng nặng từ 0,5-2kg.

Cụ thể, các UAV có thể giao hàng từ khu vực Cần Giờ đến Vũng Tàu chỉ mất từ 15-30 phút. Bên cạnh đó, UAV có thể tham gia vào các hoạt động hỗ trợ y tế, cứu hộ, giám sát hay đo đạc...

Theo ông Tuấn, việc thử nghiệm UAV trong đô thị theo từng bước, có kiểm soát là cơ hội để các đơn vị đóng góp dữ liệu và kinh nghiệm thực tế, qua đó giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý phù hợp cho UAV dân sự trong tương lai.

Tại buổi thử nghiệm bay ở Khu công nghệ cao TP.HCM, với những quy định nghiêm ngặt về an toàn, các UAV bay cao khoảng 50m và bán kính hoạt động trong vòng 500m. Trước sự chứng kiến của mọi người, kỹ sư thiết lập điểm giao và nhận trên hệ thống. Các UAV giao hàng lập tức cất cánh và giao hàng đúng điểm nhận.

Khi người nhận đã nhận được hàng, UAV lại cất cánh bay trở lại điểm xuất phát. Tất cả quy trình bay và giao nhận hàng hoàn toàn tự động bằng công nghệ.

UAV chở theo các gói hàng nhỏ giao đến điểm nhận. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO Di Động Việt chia sẻ, việc một người phải mất hàng giờ chỉ để giao một món hàng nhỏ như tô bún bò, ly cà phê… như hiện nay là quá lãng phí. Nếu việc giao hàng bằng UAV thành công sẽ rút ngắn khá nhiều thời gian giao, tiết kiệm chi phí lẫn nhân công.

"Nếu người dân được trải nghiệm việc giao nhận hàng bằng UAV chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời hơn, ấn tượng hơn", ông Đạt nói.

Theo các đơn vị triển khai, việc thử nghiệm UAV trong đô thị theo hướng từng bước, có kiểm soát, bám sát các quy định hiện hành và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

Các doanh nghiệp xem giai đoạn thử nghiệm này như một cơ hội để đóng góp dữ liệu và kinh nghiệm thực tế, qua đó giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý phù hợp cho UAV dân sự trong tương lai.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đánh giá, biên bản ghi nhớ của các doanh nghiệp là cơ sở để các bên phối hợp triển khai các hoạt động thử nghiệm cụ thể trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Hoạt động thử nghiệm bay UAV giao hàng dự kiến sẽ được tổ chức trong giai đoạn tiếp theo tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành và sự thống nhất của các bên liên quan.