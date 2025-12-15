5 công nghệ chiến lược mới của FPT: Có Quantum AI, UAV, công nghệ đường sắt

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT do Chủ tịch Trương Gia Bình là Trưởng ban, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa là Phó ban thường trực.

Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT trong bối cảnh Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển then chốt trong giai đoạn tới.

Trong 5 đơn vị công nghệ chiến lược, đáng chú ý là Viện Nghiên cứu Quantum AI và Cyber Security (QACI) - một trong những trung tâm nghiên cứu công nghệ lượng tử đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam.

Viện do GS.TSKH Hồ Tú Bảo làm Giám đốc Khoa học, PGS.TS Ngô Xuân Bách làm Giám đốc, tập trung nghiên cứu, phát triển giải pháp và đào tạo nhân lực trình độ cao. FPT dự kiến đầu tư 100 triệu USD cho QACI.

Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT có 5 đơn vị: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5, mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì chủ quyền công nghệ quốc gia. (ĐH: Mạnh Hùng)

Ở lĩnh vực UAV, thị trường được dự báo đạt quy mô khoảng 10 tỷ USD vào năm 2035. FPT thành lập FPT UAV do ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn, phụ trách.

FPT đặt mục tiêu tham gia sâu vào phát triển nền kinh tế tầm thấp, một lĩnh vực mới nổi gắn với logistics, đô thị thông minh và quốc phòng - an ninh.

Công nghệ đường sắt là một điểm nhấn khác trong chiến lược công nghệ mới của FPT.

FPT Railway Mobility Technology do ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, điều hành, kế thừa năng lực của FPT trong các hệ thống công nghiệp phức tạp, yêu cầu vận hành liên tục và mức độ an toàn cao.

Ở mảng dữ liệu, FPT DC5 do ông Phạm Duy Phúc phụ trách, hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ quản trị, phát triển kinh tế số và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trong khi đó, FPT Cyber Security do ông Phạm Tùng Dương, Giám đốc An toàn thông tin FPT Software, điều hành, tập trung xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng, góp phần đảm bảo an toàn, tự chủ cho môi trường số.

Ông Trương Gia Bình là Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT. (Ảnh: FPT)

Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ về công nghệ, nơi AI, bán dẫn, an ninh mạng và công nghệ lượng tử giữ vai trò quyết định. Trong bối cảnh đó, FPT xác định con người và tri thức Việt Nam là nền tảng cốt lõi để chinh phục các đỉnh cao công nghệ và giải các bài toán lớn của quốc gia.