Bài học chuyển đổi quản trị CX xuất sắc từ Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh

(VTC News) -

Hội nghị quốc tế cấp cao về Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (CX) lớn nhất tại Việt Nam Global CX Summit Vietnam 2025 sẽ diễn ra ngày 13/12/2025 tại Tòa nhà FPT, Hà Nội.

Với chủ đề “The Future of CX in 2026: Where Technology Meets Humanity”, sự kiện sẽ quy tụ hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cùng 15 "huyền thoại" CX toàn cầu để chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và giải pháp tiên tiến, nơi công nghệ kết nối với con người để tạo nên những trải nghiệm khách hàng vượt trội. Đây là dịp lý tưởng để các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế học hỏi, trao đổi về xu hướng CX tương lai, đặc biệt là vai trò của AI và đổi mới số.

Hội thảo có sự góp mặt của ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom và FPT Digital - với vai trò diễn giả keynote. Ông sẽ mang đến chủ đề "Quản lý trải nghiệm khách hàng tại FPT Telecom: Thực tiễn và Bài học kinh nghiệm", chia sẻ những góc nhìn từ hành trình thực tiễn tại FPT Telecom, giúp các doanh nghiệp định hình chiến lược CX bền vững.

Là một trong những lãnh đạo tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số, ông Việt Anh đại diện cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm lãnh đạo và ứng dụng thực tiễn.

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh tại hội nghị Global CX Summit 2025

Ông Hoàng Việt Anh, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ số, là thế hệ lãnh đạo thứ hai của Tập đoàn FPT. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, ông từng giữ vị trí Tổng Giám đốc FPT Software và Giám đốc điều hành khối toàn cầu (COO), góp phần quan trọng vào việc mở rộng hoạt động của FPT ra thị trường quốc tế.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của ông, FPT Telecom phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc với các dịch vụ như Internet, truyền hình, camera giám sát và giải pháp nhà thông minh (smarthome). Ông được đánh giá là người tiên phong trong chuyển đổi số, đặc biệt là việc tích hợp công nghệ để nâng cao CX, phù hợp với tầm nhìn "FPT vì hạnh phúc khách hàng" - một giá trị cốt lõi mà tập đoàn theo đuổi qua đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ về sứ mệnh của FPT, ông Hoàng Việt Anh cho biết: "37 năm trước khi FPT được thành lập, trong những mô tả đầu tiên về sứ mệnh của tập đoàn, các lãnh đạo của FPT đã viết là FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng. Ngay từ những ngày đầu tiên, FPT đã xác định trải nghiệm khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển của tập đoàn FPT".

Thực tế, trong suốt gần bốn thập kỷ, FPT không ngừng cải thiện CX, và FPT Telecom - đơn vị tiếp cận trực tiếp với hộ gia đình - coi đây là yếu tố quyết định sự thành bại. Năm qua, công ty đã triển khai chương trình ACX (Amazing Customer Experience) trên toàn quốc, tập trung sử dụng mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Theo ông Việt Anh, công nghệ đóng vai trò then chốt trong hành trình này, bắt đầu từ việc áp dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng, từ đó tư vấn và triển khai dịch vụ phù hợp, thậm chí dự đoán nhu cầu trước khi họ bày tỏ.

Ông cho biết: "Những năm gần đây, với sự phát triển rất mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã giúp cho FPT Telecom có những bước tiến vượt trội trong câu chuyện nắm bắt, hiểu rõ tâm tư của khách hàng và chuẩn bị phát triển những sản phẩm dịch vụ mà đem đến cho khách hàng một trải nghiệm tốt nhất ".

Chủ tịch FPT Telecom nhấn mạnh AI không chỉ hỗ trợ phân tích sâu mà còn nâng cao hiệu quả tương tác qua các công cụ như voicebot hoặc chatbot, giúp giảm tải nhân sự đồng thời duy trì chất lượng trải nghiệm cao.

Ông tin rằng, với sự tiến bộ tiếp theo của AI, CX sẽ ngày càng mượt mà hơn. Góp mặt trong hội nghị trải nghiệm khách hàng cấp cao Global CX Summit lần này, ông Hoàng Việt Anh nhận định đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp lĩnh hội, tham khảo các kinh nghiệm ứng dụng AI vào quản trị CX, để tạo ra những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Ngoài ông Hoàng Việt Anh, sự kiện còn quy tụ hơn 14 diễn giả nổi bật khác từ Việt Nam và quốc tế, hứa hẹn sẽ mang lại góc nhìn đa chiều về việc cân bằng công nghệ và yếu tố con người trong CX.