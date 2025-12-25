Lần đầu tại Việt Nam: Sử dụng UAV vận chuyển thuốc khẩn cấp

(VTC News) -

Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.

Nghi thức bấm nút khai trương triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển y tế. (Ảnh: Vietnam Post)

Đây là mô hình thí điểm tiên phong tại Việt Nam trong việc kết hợp bưu chính với công nghệ bay tầm thấp phục vụ y tế, thể hiện vai trò đi đầu của Vietnam Post trong việc tổ chức, vận hành các giải pháp công nghệ mới vì lợi ích cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - khẳng định: "Hàng hóa y tế là nhóm hàng hóa đặc biệt. Mỗi mẫu xét nghiệm, mỗi đơn vị máu, mỗi liều thuốc đều gắn trực tiếp với sức khỏe và sinh mạng người dân. Việc Bưu điện Việt Nam ưu tiên triển khai trong lĩnh vực này thể hiện rõ giá trị nhân văn và trách nhiệm của một doanh nghiệp hạ tầng dịch vụ công".

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam Post)

Cũng theo Chủ tịch của Vietnam Post, trong y tế, thời gian không chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật, mà là yếu tố quyết định chất lượng chẩn đoán, hiệu quả điều trị và sự an tâm của người bệnh. Vì vậy, Bưu điện Việt Nam tiếp cận UAV không phải để trình diễn công nghệ, mà để hình thành một năng lực dịch vụ mới, bổ sung cho vận chuyển đường bộ trong bối cảnh giao thông đô thị phức tạp và nhu cầu phản ứng nhanh ngày càng tăng.

Theo mô hình, Vietnam Post sử dụng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, được thiết kế riêng cho thử nghiệm vận chuyển y tế, bảo đảm đủ điều kiện an toàn và pháp lý để cấp phép bay trong bán kính khoảng 10 km.

Mỗi tuyến dự kiến thực hiện 2 chuyến bay mỗi ngày. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất từ các cơ sở y tế, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước cho phép, Bưu điện Việt Nam sẽ chủ động tăng cường thiết bị và tần suất vận chuyển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ sở y tế.

Một mẫu UAV triển khai trong vận chuyển lĩnh vực y tế của Vietnam Post. (Ảnh: Vietnam Post)

Thiết bị bay UAV có tốc độ hành trình lên tới 60 km/h, phạm vi hoạt động bán kính 15 km, được tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Khoang chứa chuyên dụng được thiết kế bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Mô hình máy bay thử nghiệm sẽ được nâng cấp dần để đạt tầm bay xa khoảng 20 km, trọng tải phù hợp với vận chuyển y tế khoảng 10 kg. UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh.

Việc triển khai mô hình giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam Post)

“Việc triển khai thí điểm mô hình vận chuyển y tế bằng thiết bị bay không người lái là bước đi cụ thể của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào hoạt động chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

Đặc biệt, mô hình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công bằng y tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở, như trạm y tế xã, phường, thông qua việc kết nối nhanh chóng, hiệu quả với các cơ sở y tế tuyến trên", PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chia sẻ.

Từ mô hình thí điểm này, hai đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.