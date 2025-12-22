Chiếc laptop giúp việc họp hành bớt áp lực

(VTC News) -

Khi phải liên tục họp online, làm việc nhóm từ xa, trao đổi qua video call và chia sẻ tài liệu, nhiều người nhận ra laptop không chỉ để mở vài ứng dụng văn phòng mà là “đồng đội” theo sát họ cả ngày.

Tuy nhiên trong nhiều cuộc họp, người dùng vẫn phải ghi chú, tìm thông tin hoặc chỉnh webcam, âm thanh cho rõ hơn. Khi xử lý quá nhiều thứ cùng lúc, nội dung quan trọng dễ bị bỏ sót và áp lực tăng lên.

Một “bộ quy tắc họp” được một công ty đặt ra cho nhân viên của mình.

Đó là lý do xu hướng làm việc thông minh với sự hỗ trợ từ thiết bị chủ động trở nên cần thiết. Các dòng laptop doanh nghiệp như Asus ExpertBook được dân công sở và cả người dùng trẻ ưu ái khi giúp tối ưu thời gian và hiệu quả trong mỗi buổi họp.

Họp online “đỡ mệt” nhờ Asus AI ExpertMeet

Nếu bạn từng họp online và phải vừa nghe, vừa gõ biên bản, vừa kiểm tra mic, thì Asus AI ExpertMeet sẽ giúp trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. Đây là bộ công cụ AI tích hợp trên Asus ExpertBook, giải quyết đúng những rắc rối quen thuộc trong các cuộc họp.

Dấu bản quyền webcam (Webcam Watermark) hiển thị tên và chức danh ngay trong khung hình, giúp mọi người nhận diện bạn trong các cuộc họp đông mà không cần giới thiệu lại. Khi chia sẻ tài liệu, dấu bản quyền màn hình (Screen Watermark) hoạt động như lớp bảo vệ, hạn chế nguy cơ tài liệu nội bộ bị chụp lại và phát tán sai mục đích.

Asus AI ExpertMeet giúp việc họp hành trở nên hiệu quả, năng suất và bảo mật hơn.

Một điểm tiện nữa với người trẻ là phụ đề AI (AI Translated Subtitles), giúp theo kịp cuộc họp quốc tế mà không phải căng mình nghe từng câu. Thay vì phải tổng hợp thông tin sau buổi họp, biên bản cuộc họp AI (AI Meeting Minutes) sẽ tự động tóm tắt các ý chính, giúp bạn tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Asus ExpertBook cũng có khử ồn AI hai chiều, giúp âm thanh trong cuộc họp luôn rõ ràng ngay cả ở quán cà phê hay không gian làm việc chung. Máy trang bị nút tắt mic nhanh kèm đèn báo, tránh tình huống lỡ để mic mở khi không mong muốn. Các mẫu đạt chuẩn Copilot+ PC còn hỗ trợ Windows Studio Effects giúp hình ảnh sáng, rõ và theo sát chuyển động của bạn.

Webcam và microphone của ASUS ExpertBook được đầu tư để đem lại trải nghiệm họp online tốt hơn.

Chọn laptop không chỉ vì mạnh mà còn an toàn

Nhiều bạn trẻ khi chọn laptop thường chú ý hiệu năng hoặc thiết kế, nhưng lại bỏ qua yếu tố bảo mật.

Đó là lý do các dòng laptop doanh nghiệp như Asus ExpertBook được trang bị nhiều lớp bảo vệ ngay từ phần cứng. Secured-core PC bảo vệ thiết bị từ lúc khởi động, hạn chế truy cập trái phép vào firmware. TPM rời 2.0 lưu trữ khóa mã hóa tách biệt, giúp dữ liệu không bị đọc ngay cả khi ổ lưu trữ bị tháo ra.

Tính năng phát hiện khi nắp máy bị tháo trên Asus ExpertBook.

Trong môi trường làm việc từ xa, nơi laptop di chuyển liên tục, các cơ chế như Bios đạt chuẩn NIST SP 800-155 hay cảm biến phát hiện việc tháo máy trái phép càng phát huy tác dụng. Chi tiết nhỏ như nắp che webcam cũng mang lại sự an tâm khi làm việc ở không gian chung hoặc họp video thường xuyên.

Nói cách khác, trong khi nhiều người chỉ ưu tiên “máy mạnh”, Asus ExpertBook nhắc rằng sự yên tâm khi làm việc cũng quan trọng không kém hiệu năng.

“Ghi điểm” nhờ những yếu tố thực tế

Asus ExpertBook còn thuyết phục người dùng trẻ bằng những yếu tố rất thiết thực. Đầu tiên là độ bền, máy đạt chuẩn MIL-STD-810H, chịu được va đập, rung lắc và cả sự cố đổ nước lên bàn phím. Với những ai thường xuyên di chuyển giữa nhà - công ty - quán cà phê, một chiếc laptop cứng cáp luôn mang lại cảm giác yên tâm.

Thứ hai là khả năng nâng cấp. RAM và SSD có thể thay thế hoặc mở rộng dễ dàng, cho phép người dùng bắt đầu với cấu hình vừa phải nhưng vẫn nâng cấp khi nhu cầu tăng lên.

Asus ExpertBook được thiết kế để phục vụ tối ưu cho công việc.

Asus ExpertBook cũng có đầy đủ cổng kết nối, giúp bạn không phải mang theo cả túi adapter khi trình chiếu hay kết nối thiết bị ngoại vi.

Asus ExpertBook P-series được bán rộng rãi tại các cửa hàng bán lẻ. Người dùng mua một chiếc lẻ vẫn nhận bảo hành 2 năm on-site, kỹ thuật viên đến tận nơi khi máy gặp vấn đề. Thời hạn bảo hành pin tương đương máy giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài mà không lo chi phí phát sinh.

Nhờ vậy, freelancer hay doanh nghiệp nhỏ vẫn được hưởng chế độ chăm sóc như công ty lớn - lợi thế hiếm thấy ở các dòng máy phổ thông.

Nhìn chung, Asus ExpertBook hướng tới sự ổn định và hỗ trợ tối đa cho công việc, phù hợp với những ai cần một chiếc laptop “đáng tin” để đồng hành trong nhịp làm việc nhanh và linh hoạt hiện nay.