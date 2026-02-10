6 thực phẩm quen thuộc đánh bay đầy bụng, khó tiêu ngày Tết

(VTC News) -

Tết Nguyên đán là dịp sum họp, đoàn viên, nhưng cũng là “mùa cao điểm” của các rối loạn tiêu hóa. Những bữa ăn kéo dài, thực phẩm nhiều đạm – dầu mỡ, rượu bia liên tiếp khiến không ít người rơi vào tình trạng đầy hơi, ợ chua, táo bón, thậm chí bùng phát các bệnh lý tiêu hóa mạn tính.

Theo TS.BS Phạm Bình Nguyên, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, bên cạnh việc ăn uống điều độ, mỗi gia đình nên chủ động chuẩn bị sẵn những thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa trong dịp Tết. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để “giải cứu” đường ruột sau những bữa cỗ thịnh soạn.

Sữa chua và thực phẩm lên men tự nhiên

Đây là nguồn cung cấp lợi khuẩn (probiotics) tự nhiên cho đường ruột. Lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn nhiều đạm.

TS.BS Phạm Bình Nguyên khuyến cáo nên dùng sữa chua sau bữa ăn chính, tránh ăn lúc đói, đặc biệt với người có bệnh dạ dày. Mỗi ngày chỉ cần 1–2 hũ sữa chua là đủ, không nên lạm dụng.

Chuối chín

Chuối chín chứa nhiều pectin - một loại chất xơ hòa tan có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột, giúp phân mềm hơn và hạn chế táo bón. Ngoài ra, chuối còn giúp trung hòa bớt lượng axit dư thừa trong dạ dày.

Tuy nhiên, người viêm loét dạ dày không nên ăn chuối khi đói, đặc biệt là chuối tiêu xanh. Thời điểm phù hợp nhất là sau bữa ăn hoặc ăn xen kẽ giữa các bữa chính.

Gừng tươi và mật ong

Gừng có tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, buồn nôn và cảm giác lạnh bụng thường gặp trong những ngày Tết thời tiết se lạnh. Mật ong giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.

Một ly trà gừng mật ong ấm vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn nhiều dầu mỡ không chỉ tốt cho dạ dày mà còn giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người có bệnh dạ dày chỉ nên dùng lượng vừa phải, tránh uống quá đặc.

Rau lá xanh

Rau cải, mồng tơi, súp lơ, rau bina… là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp ruột hoạt động trơn tru hơn. Khi ăn nhiều thịt mỡ, bánh chưng, thiếu rau xanh rất dễ dẫn đến táo bón và đầy bụng.

Bác sĩ khuyến cáo, trong mâm cỗ Tết, mỗi bữa nên có ít nhất một món rau xanh, đồng thời tăng cường rau luộc hoặc canh rau để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Khoai lang, khoai tây

So với các món nếp, tinh bột từ khoai lang, khoai tây dễ tiêu hóa hơn, có tác dụng bao bọc niêm mạc dạ dày và giảm kích ứng. Khoai lang còn giúp cải thiện tình trạng táo bón nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Có thể chế biến khoai theo cách luộc, hấp hoặc nướng nhẹ, tránh chiên rán nhiều dầu mỡ để không phản tác dụng.

Nước dừa tươi

Sau những bữa tiệc có rượu bia, nước dừa tươi giúp bù điện giải, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác mệt mỏi. Đây là loại đồ uống tự nhiên, dễ hấp thu, phù hợp với nhiều đối tượng.

Tuy nhiên, không nên uống nước dừa khi bụng đói hoặc uống quá nhiều trong một lần, đặc biệt với người có huyết áp thấp.

TS.BS Phạm Bình Nguyên nhấn mạnh, chuẩn bị sẵn những thực phẩm có lợi cho tiêu hóa không làm mất đi không khí Tết, mà ngược lại, giúp cả gia đình tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn hơn.