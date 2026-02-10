Trạm xe buýt lớn nhất thế giới đóng cửa

(VTC News) -

Khi khánh thành vào năm 1948, bến xe buýt mới của Cleveland được coi là một kỳ quan kiến trúc với thiết kế uốn lượn độc đáo. Vào thời điểm đó, Greyhound Lines đang ở đỉnh cao quyền lực, tự hào tuyên bố rằng trạm xe trị giá 1,25 triệu USD này là lớn nhất thế giới với diện tích 8.175m2.

Được thiết kế để có thể mở rộng thêm các tầng, trạm xe buýt phản ánh sự phát triển nhanh chóng của dân số Cleveland, dự kiến sẽ đạt đỉnh 900.000 người vào năm 1950.

Lễ khai trương vào ngày 31/3 thu hút khoảng 25.000 người tham dự, bao gồm Thống đốc Ohio Thomas Herbert và Thị trưởng Thomas Burke, người đã ca ngợi trạm xe như một "sự thay đổi diện mạo cho Cleveland".

Trạm xe buýt Greyhound ở Cleveland là trạm xe lớn nhất trong mạng lưới các bến xe của hãng ở Mỹ. (Ảnh: Bloomberg)

Cùng với nhà ga, Greyhound cũng giới thiệu mẫu xe buýt nguyên mẫu GX-1 hai tầng, động cơ kép, được thiết kế bởi Raymond Loewy. Chiếc xe này không chỉ là biểu tượng của sự lạc quan trong ngành công nghiệp xe buýt thời hậu chiến mà còn là nền tảng cho các mẫu Scenicruiser sau này.

Joseph Schwieterman, giáo sư tại Đại học DePaul, nhận định rằng "Đi lại bằng xe buýt từng được xem là phương thức di chuyển của tương lai".

Tuy nhiên, những chuyến xe buýt cuối cùng đã rời khỏi bến xe Cleveland. Năm 2024, trạm xe được bán cho Playhouse Square Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận quản lý khu vực nhà hát gần đó.

Mặc dù đã có nhiều ý tưởng về việc chuyển đổi trạm xe thành nhà hát kết hợp ăn tối hoặc địa điểm giải trí, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào được công bố. trạm xe đã được đưa vào Sổ đăng ký Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1999.

Trạm xe buýt Greyhound ở Cincinnati năm 1945, bị phá dỡ vào những năm 1970. (Ảnh: Bloomberg)

Hành khách đi xe buýt đang chuyển sang một trạm xe mới, nằm xa trung tâm thành phố hơn, với cơ sở tiện ích hơn tại trung tâm vận chuyển gần sân bay.

Sự thay đổi này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với Cleveland, nơi mà trạm xe buýt từng là một trong những công trình lớn và tráng lệ nhất trong số các trạm xe được xây dựng công phu ở các trung tâm thành phố Mỹ.

Mặc dù đi lại bằng xe buýt liên tỉnh vẫn là phương tiện giao thông phổ biến, đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp, ngành công nghiệp này đã trải qua nhiều thay đổi.

Greyhound, hiện thuộc sở hữu của Flix SE của Đức, đã chuyển hướng kinh doanh sang các điểm đón khách ven đường giá rẻ hơn thay vì các bến xe cố định.

Một đợt cải tạo giữa những năm 1970 đã che khuất các đặc điểm thiết kế theo phong cách Art Deco của trạm xe buýt Greyhound ở Washington D.C. (Ảnh: Bloomberg)

Nhiều trạm xe cũ, nằm ở vị trí đắc địa, đang được bán tháo, trong khi một số đã tìm được công dụng mới, bảo tồn các đặc điểm lịch sử của chúng.

Thời kỳ hoàng kim của ngành xe buýt dưới phong cách Art Deco đã kết thúc từ lâu, khi các bến xe buýt liên tỉnh chuyển sang mô hình "trạm xe liên hợp" tại thành phố New York vào năm 1950.

Sự gia tăng doanh số bán ô tô và sự phát triển của ngành hàng không đã làm giảm sức hấp dẫn của xe buýt, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong số lượng hành khách.

Trong bối cảnh này, nhiều trạm xe buýt đã phải đóng cửa, trong khi những trạm còn hoạt động thường gắn liền với sự tồi tàn và tội phạm.

Một phần của trạm xe buýt cũ được khôi phục và hiện được nối liền với một tòa nhà văn phòng ở New York, Mỹ. (Ảnh: Bloomberg)

Tuy nhiên, một số trạm xe vẫn tồn tại và tìm được công dụng mới, từ quán ăn đến trung tâm thể thao.

Ví dụ, trạm xe buýt Greyhound ở Montgomery, Alabama, đã được chuyển đổi thành Bảo tàng Freedom Rides, trong khi một trạm khác ở Baltimore đang mở cửa trở lại với vai trò mới là trụ sở của một tổ chức giáo dục.

Sự chuyển mình của ngành vận tải xe buýt không chỉ phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của hành khách mà còn là một phần của câu chuyện lớn hơn về sự phát triển đô thị và bảo tồn di sản kiến trúc.