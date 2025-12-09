Nhiều lần khai thác cát trái phép, người đàn ông ở Quảng Trị bị khởi tố

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Duẫn (SN 1964, trú thôn Tú Loan 3, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 7/8, Nguyễn Văn Duẫn chỉ đạo Trần Quốc Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch) sử dụng máy múc thực hiện khai thác cát trái phép tại khu vực thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Trạch). Số cát khai thác được Duẫn tổ chức bán cho Nguyễn Văn Tùng (SN 1995, trú thôn Tú Loan 3, xã Quảng Trạch).

Hiện trường nơi Nguyễn Văn Duẫn chỉ đạo Trần Quốc Tuấn dùng máy xúc khai thác cát trái phép để bán cho Nguyễn Văn Tùng. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Khi Trần Quốc Tuấn múc được khoảng 3m³ cát lên thùng xe ô tô biển kiểm soát 73C-075.95 của Nguyễn Văn Tùng thì bị Công an xã Quảng Trạch phát hiện, lập biên bản bắt quả tang, thu giữ các phương tiện liên quan.

Đáng chú ý, ngày 13/9/2024, Nguyễn Văn Duẫn cũng từng bị Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, Công an xã Triệu Bình (Quảng Trị) cũng phát hiện, bắt giữ vụ khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn. Cụ thể, lúc 22h30 ngày 04/12, trên đoạn sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Gia Độ (xã Triệu Bình), Tổ công tác Công an xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện 1 tàu đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Nhóm người đang dùng thuyền hút cát trép trên sông Thạch Hãn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ba người bị phát hiện gồm Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988), Nguyễn Văn Nam (SN 1983) và Võ Văn Sơn (SN 1995), cùng trú tại khu phố Tây Trì (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định các nhóm người trên khai thác trái phép khoảng 5m³ cát lòng sông.

Thời điểm kiểm tra, cả ba người đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hiện Công an xã Triệu Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.