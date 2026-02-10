Đóng

Nữ phi hành gia gốc Việt Amanda Nguyen: Tôi đã về nhà, nhà của tôi ở Việt Nam

(VTC News) -

Trong cuộc hội ngộ đầy xúc động với Trung tướng Phạm Tuân, nữ phi hành gia gốc Việt Amanda Nguyen chia sẻ “tôi đã về nhà, nhà của tôi ở Việt Nam”.

Phan Quỳnh
