Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán 2025-2026

(VTC News) -

Theo đề thi chính thức, thí sinh làm bài trong 180 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm 4 câu, in trên một trang, đánh giá toàn diện năng lực tư duy toán học, khả năng lập luận chặt chẽ và vận dụng kiến thức nâng cao của học sinh.

Đề thi HSG quốc gia môn Toán 2025-2026 (ngày 1).

Năm nay, cả nước có 6.750 học sinh tham dự Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia, tăng 270 học sinh so với năm học trước.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi diễn ra trong hai ngày là 25 và 26/12/2025. Trong đó, thí sinh tham gia thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học sẽ thi viết trong 2 ngày. Thí sinh dự thi môn Tin học sẽ thi lập trình trên máy vi tính trong 2 ngày. Thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ sẽ có 2 ngày thi viết và thi nói riêng. Các môn còn lại thi trong một ngày.

Kỳ thi được tổ chức tại 39 Hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.