Vì sao trong Tây Du Ký chỉ Bồ Tát cứu được cây nhân sâm bị Ngộ Không quật ngã?

Trong hành trình sang Tây Thiên thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng từng gặp biến cố lớn tại Ngũ Trang quán, nơi tu hành của Trấn Nguyên đại tiên. Tại đây, Tôn Ngộ Không vì một phút nóng nảy đã ra tay quật đổ cây nhân sâm, một linh mộc hiếm bậc nhất trong tam giới.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là sau khi gây họa, Ngộ Không chạy khắp tiên giới cầu cứu nhưng không vị cao nhân nào dám can thiệp. Cuối cùng, chỉ có Quan Âm Bồ Tát là người duy nhất có thể khiến cây sống lại. Nguyên nhân của sự khác biệt ấy nằm ở đâu?

Cây nhân sâm và địa vị đặc biệt trong tam giới

Theo phim và nguyên tác Tây Du Ký, cây nhân sâm ở Ngũ Trang quán là tiên mộc vô cùng hiếm hoi. Phải mười nghìn năm cây mới kết quả một lần, mà quả lại mang hình hài như trẻ sơ sinh, vừa xuất hiện đã có linh khí mạnh mẽ. Trong toàn bộ thiên hạ, chỉ có một cây duy nhất, lại thuộc quyền quản lý của Trấn Nguyên đại tiên, bậc được coi là ông tổ của địa tiên.

Hình dạng kỳ lạ của nhân sâm khiến Đường Tăng sợ hãi, nhất quyết không dám ăn. (Ảnh: Sohu)

Khi Đường Tăng ghé quán, Trấn Nguyên đại tiên sai tiên đồng hái quả tiếp đãi. Thế nhưng hình dạng kỳ lạ của nhân sâm khiến Đường Tăng sợ hãi, nhất quyết không dám ăn. Hai tiên đồng lén chia nhau, chuyện lại bị Trư Bát Giới phát hiện, từ đó dẫn đến việc Ngộ Không đi hái trộm.

Bị tiên đồng mắng nhiếc, Tôn Ngộ Không nổi giận. Trong đêm, Đại Thánh quay lại vườn, dùng sức mạnh quật đổ cả cây tiên. Hành động này khiến Trấn Nguyên đại tiên nổi cơn thịnh nộ và trói cả bốn thầy trò để trừng phạt.

Vì sao không ai trong tiên giới dám cứu cây?

Biết mình gây họa lớn, Ngộ Không vội tìm cách chuộc lỗi. Hắn lần lượt đến Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, tìm Phúc tinh, Lộc tinh, Thọ tinh và nhiều vị tiên danh tiếng khác. Tất cả đều từ chối.

Trong đêm, Đại Thánh quay lại vườn, dùng sức mạnh quật đổ cả cây tiên. (Ảnh: Sohu)

Nguyên nhân không phải vì họ thiếu pháp lực. Cây nhân sâm không phải tiên mộc thông thường, mà gắn liền với đạo hạnh, căn cơ và địa vị của Trấn Nguyên đại tiên. Can thiệp vào cây ấy không chỉ là chuyện phép thuật, mà còn liên quan đến nhân quả và đạo lý trong tam giới. Không ai dám vượt qua ranh giới đó.

Chỉ Bồ Tát mới có thể ra tay

Tôn Ngộ Không buộc phải tìm đến Quan Âm Bồ Tát. Sau khi nghe kể lại sự việc, Bồ Tát trách Ngộ Không vì sự ngông cuồng, nhưng vẫn chấp nhận giúp đỡ.

Người dùng cành dương liễu nhúng vào bình Ngọc Tịnh, ban cho Ngộ Không nước Cam Lộ, lại truyền chú pháp để đem về cứu cây. Khi nước Cam Lộ được đặt đúng chỗ, cây nhân sâm lập tức hồi sinh, cành lá xanh tốt như chưa từng bị quật ngã.

Thoạt nhìn, đây là phép màu, nhưng trong tư tưởng Phật giáo và Đạo giáo mà Tây Du Ký phản ánh, phép màu ấy không chỉ đến từ thần thông.

Bồ Tát dùng cành dương liễu nhúng vào bình Ngọc Tịnh, ban cho Ngộ Không nước Cam Lộ, lại truyền chú pháp để đem về cứu cây nhân sâm. (Ảnh: Sohu)

Ý nghĩa sâu xa của nước Cam Lộ

Nước Cam Lộ tượng trưng cho lòng từ bi thuần khiết, có khả năng hóa giải oán nghiệp và làm dịu mọi tổn thương. Cành dương liễu là hình ảnh của sự mềm mại, uyển chuyển, biết nhẫn nhịn và thích ứng trước nghịch cảnh. Bình Ngọc Tịnh lại đại diện cho bản tâm trong sạch, không nhiễm bụi trần.

Chỉ khi lòng từ bi được nuôi dưỡng trong sự chân thành và đi cùng với nhẫn nại, sức mạnh cứu độ mới thực sự phát huy. Thiếu một trong những yếu tố ấy, phép thuật dù cao cường đến đâu cũng không thể đảo ngược nhân quả.

Tôn Ngộ Không sở hữu sức mạnh vô song nhưng thiếu kiềm chế và thiện tâm. Các vị tiên khác có pháp lực, song lại không đủ từ bi để can dự. Chỉ khi hội tụ đầy đủ sự chân thật, lòng thiện và khả năng nhẫn nhịn, việc cứu độ mới trở thành hiện thực.

Cây nhân sâm được cứu sống không chỉ vì nước Cam Lộ, mà vì đúng người, đúng tâm và đúng đạo. Đó chính là phép màu lớn nhất mà Tây Du Ký gửi gắm, một phép màu không nằm trong bình ngọc, mà nằm trong bản tâm của mỗi người.