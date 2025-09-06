Bộ trưởng Quốc phòng: Ngày 2/9 cả nước như cùng một nhịp thở, nhịp đập con tim

(VTC News) -

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia nhiệm vụ A80.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

"Chúng ta không thể nào quên không khí hân hoan những ngày qua, cả nước như cùng một nhịp thở, một nhịp đập con tim, ngân vang hai tiếng 'Việt Nam'. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thực sự là ngày hội non sông, là ngày hội lớn của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã xúc động trong diễn văn kỷ niệm: Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi người chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề 'quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, càng quý trọng và quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ Nhân dân tôi, Tổ quốc tôi", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp; thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám cùng với Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá, so với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại Lễ kỷ niệm, tất cả các khối đều hơn, đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn.

Các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc; các khối xe, pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động; các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi; lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản chung; lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nội dung thuyết minh, theo Đại tướng Phan Văn Giang, được "tinh chỉnh" kỹ, giọng đọc thuyết minh cả nam và nữ đều diễn cảm, hùng hồn, giàu cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của buổi lễ cấp quốc gia.

"Sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam của các nước cũng như tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta", Bộ trưởng nói.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, công tác bảo đảm, phục vụ về trang phục, trang bị, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật của các khối, các lực lượng đẹp hơn, thống nhất và chính quy hơn. Các lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, quân y, các tổ giúp việc Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã thầm lặng cống hiến, để có lễ kỷ niệm thành công trọn vẹn; sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt.

"Khi luyện tập chúng ta trăm người như một. Đến lễ kỷ niệm, toàn bộ lực lượng diễu binh, diễu hành, bảo đảm phục vụ vạn người như một, tất cả các khối đều như một. Những bước chân đều tăm tắp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các khối quần chúng nhân dân đã tạo nên bức tranh hoành tráng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những tràng pháo tay vang dội, những tiếng hô 'Việt Nam muôn năm', 'Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm', ánh mắt tự hào của hàng chục vạn người dân tại Quảng trường đã khắc sâu chân lý: Độc lập, tự do là nền tảng bất diệt; hạnh phúc, phồn vinh là mục tiêu vĩnh hằng", Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Bộ trưởng một lần nữa khẳng định Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là minh chứng rực rỡ cho sức mạnh bất diệt của dân tộc Việt Nam, mãi mãi là niềm kiêu hãnh, tự hào của chúng ta. Nỗ lực đó, thành quả đó, niềm tin yêu đó của Nhân dân, sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế thuộc về toàn thể lực lượng Quân đội.

"Chúng ta được sống trong những phút giây của lịch sử, là một phần của lịch sử, đó là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên...", Đại tướng nhấn mạnh.

Các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố Quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.