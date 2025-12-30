Một xã ở Vĩnh Long tạm dừng hoạt động karaoke 12 ngày để học sinh ôn thi

Ông Lê Chí Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long vừa ký văn bản về việc đề nghị tạm ngừng karaoke gia đình và cơ sở hát với nhau trên địa bàn xã nhằm mục đích tạo không gian yên tĩnh cho học sinh ôn tập, chuẩn bị kỳ thi học kỳ I.

Theo đó UBND xã Tân Hào đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng ấp các ấp triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tạm dừng sử dụng, tham gia các hoạt động có sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

UBND xã Tân Hào chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Văn bản của UBND xã Tân Hào yêu cầu tạm dừng hát karaoke.

Đối với trưởng ấp các ấp, UBND xã đề nghị vận động các hộ karaoke gia đình và các cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động kể từ ngày 29/12/2025 đến 17h ngày 9/1/2026.

Riêng các cơ sở hát với nhau đã xây dựng phòng cách âm được hoạt động theo lịch đã đăng ký với UBND xã; các gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi được sử dụng phương tiện âm thanh trong 2 ngày (ngày lễ chính và đêm trước ngày lễ chính) nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Đối với các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu… chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của tỉnh, xã, UBND xã Tân Hào cho biết sẽ tổ chức khi có kế hoạch cụ thể.

Việc tạm dừng hoạt động karaoke để tạo điều kiện cho các em học sinh ôn thi, trước đây (trước sáp nhập) đã được thực hiện và được đông đảo người dân địa phương đồng tình ủng hộ. T

uy nhiên có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương nên cho hoạt động vui chơi giải trí này vào đêm giao thừa (31/12/2025) và ngày đầu năm mới (1/1/2026) để tạo không khí vui tươi, phấn khởi tạo khí thế, niềm tin bước vào năm mới.