Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố đáp trả mạnh mẽ

(VTC News) -

Ngày 30/12, phát biểu tại hội nghị chuyên đề quan hệ quốc tế thường niên ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói: “Vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và nằm ở trọng tâm lợi ích của Trung Quốc. Trước những hành động khiêu khích của các bên đòi độc lập và việc Mỹ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, tất nhiên chúng ta phải kiên quyết phản đối và đáp trả mạnh mẽ”.

Về quan hệ với Washington, ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh đây là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới" và Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định trong mối quan hệ này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

“Việc Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi hay không là chìa khóa quyết định liệu mối quan hệ này có thể phát triển ổn định và mang lại lợi ích cho thế giới hay không”, ông Vương Nghị nói.

Ông Vương Nghị cho biết thêm Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ động hơn trong việc định hình trật tự và quản trị toàn cầu, nhấn mạnh quan niệm của Bắc Kinh về việc xây dựng “cộng đồng chung".

Hôm 17/12, Mỹ chính thức phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD, gồm các tổ hợp pháo phản lực HIMARS, hệ thống pháo tự hành, tên lửa chống tăng Javelin, UAV và các trang thiết bị liên quan cho Đài Loan. Đây là thương vụ vũ khí thứ hai từ trước tới nay và là lớn nhất dành cho hòn đảo được công bố trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.

Những phát biểu của ông Vương Nghị cũng được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập “Sứ mệnh chính nghĩa - 2025” tại eo biển Đài Loan và các khu vực phía Bắc, Tây Nam, Đông Nam và phía Đông đảo Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donlad Trump nói với phóng viên khi được hỏi về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan rằng: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và ông ấy chưa hề nói với tôi bất cứ điều gì về việc đó. Chắc chắn là tôi nhìn thấy nó rồi. Tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó".

Và khi được hỏi liệu cuộc tập trận có làm ông lo lắng không, ông Trump trả lời: "Không, không có gì làm tôi lo lắng cả. Họ tiến hành cuộc tập trận hải quân trong khu vực đó suốt 20 năm. Giờ đây, mọi người nhìn nhận việc đó theo một cách khác".

Theo người phát ngôn Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Đại tá Thi Nghị, cuộc tập trận tập trung vào các khoa mục như tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, giành quyền kiểm soát toàn diện, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như răn đe đa chiều từ bên ngoài, với việc các tàu và máy bay tiếp cận đảo Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng, các binh chủng phối hợp đột kích, nhằm kiểm nghiệm năng lực tác chiến, thực chiến chung của các đơn vị thuộc chiến khu.

“Đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai đòi Đài Loan độc lập và các thế lực can thiệp bên ngoài, là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và gìn giữ thống nhất đất nước”, Đại tá Thi Nghị nhấn mạnh.