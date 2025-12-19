Ném bom khói, tấn công bằng dao ở ga tàu điện Đài Loan, nhiều người bị thương

(VTC News) -

Cảnh sát Đài Loan đã tạm giữ một người đàn ông 27 tuổi, nghi liên quan đến loạt vụ tấn công bằng bom khói và dao gần hai ga tàu điện ngầm tại Đài Bắc vào tối 19/12, theo Taiwan News.

Khói bốc lên tại Main Station, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Threads/Bluewhale199173)

Truyền thông Đài Loan cho biết ít nhất 9 người bị thương.

Theo Thủ hiến Đài Loan Cho Jung-tai, các thiết bị gây nổ được ném tại khu vực giữa lối ra M7 và M8 của ga chính Đài Bắc (Taipei Main Station) vào tối cùng ngày. Nghi phạm đeo khẩu trang và cố ý ném nhiều bom xăng, bom khói. Sau đó, người này di chuyển đến ga Zhongshan và hiệu sách Eslite Nanxi lân cận, tiếp tục tấn công người dân bằng dao.

Một số lối vào ga Zhongshan đã bị phong tỏa bằng băng cảnh giới. An ninh cũng được tăng cường tại ga chính Đài Bắc, ga Zhongshan và các khu vực lân cận.

Trong cập nhật mới nhất, ông Cho xác nhận các vụ việc do cùng một nghi phạm thực hiện. Theo ông, có 5 nạn nhân bị đâm bằng dao. Các bệnh viện đã được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để cấp cứu.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) cho biết chính quyền đã nâng mức cảnh giác an ninh trên toàn đảo. Ông khẳng định sẽ tiến hành điều tra toàn diện và làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông cũng kêu gọi người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

UDN đưa tin nghi phạm sau đó đã rơi hoặc nhảy từ tầng 5 hoặc tầng 6 của tòa nhà. Cảnh sát đã gọi xe cứu thương đưa người này tới bệnh viện để cấp cứu. Các tình tiết vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.