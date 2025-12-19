Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, mở thêm ngành

(VTC News) -

Theo đó, dự kiến năm 2026, nhà trường giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng (3%); xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT với 4 tổ hợp A00, A01, D01, D07 và xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển thẳng áp dụng với học sinh đạt giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giải nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí trong năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường vẫn sử dụng 4 tổ hợp giống như năm ngoái, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Phương thức xét tuyển kết hợp dành cho 3 nhóm thí sinh.

Nhóm 1 là những học sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên.

Nhóm 2 là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực, tư duy tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA. Thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả thi độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150).

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác ngoài môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của đại học là Văn, Lý, Hóa.

Về học phí năm học 2026, dự kiến mức học phí với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu so với năm 2025.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng từ 45-70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng so với năm 2025.

Bên cạnh việc duy trì tuyển sinh 73 mã ngành như năm 2025, năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh một số ngành/chương trình đào tạo mới. Được biết, nhà trường sẽ công bố thông tin chi tiết các ngành mới và chỉ tiêu trước ngày 15/2/2026, sau khi Bộ GD&ĐT công bố quy chế và hướng dẫn tuyển sinh 2026.