Chiều 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì phiên hỏi đáp thường niên trên truyền hình để tổng kết những kết quả trong năm 2025. Sự kiện diễn ra vào 12h trưa 19/12 (giờ địa phương, tức 16h theo giờ Việt Nam) tại hội trường Gostiny Dvor ở Moscow, với sự tham gia của hàng trăm nhà báo Nga và nước ngoài.

Tổng thống Nga Putin (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang tiến dọc toàn bộ tuyến tiếp xúc. Ông lưu ý rằng Slovyansk, Kramatorsk và Konstantinovka hiện là các khu vực phòng thủ chính của Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng thế chủ động chiến lược dọc theo tiền tuyến đã hoàn toàn nghiêng về phía Nga sau khi lực lượng Ukraine bị đánh bật khỏi lãnh thổ Kursk.

Theo ông Putin, với việc chiếm được Seversk, các cơ hội mới đã mở ra cho Lực lượng vũ trang Nga tiến về phía Slovyansk. Ông cũng nói thêm rằng giao tranh vẫn đang diễn ra ở Konstantinovka, nơi hơn 50% diện tích thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Konstantinovka được biết đến là thành phố cửa ngõ trong phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Tổng thống Putin cho rằng, chính quyền Kiev đã xây dựng các khu vực phòng thủ trong 10 năm qua và ông mô tả việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát Pokrovsk (Krasnoarmeysk) là một sự kiện rất quan trọng.

"Họ đang nỗ lực để giành lại ít nhất một phần Krasnoarmeysk nhưng không thành công. Đối phương đang chịu tổn thất nặng nề và không đạt được bất kỳ thành công nào", ông Putin nói.

Bất chấp những tuyên bố từ phía Moscow, Ukraine cho đến nay vẫn khẳng định họ chưa hoàn toàn để mất Pokrovsk vào tay Nga.