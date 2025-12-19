Kế hoạch chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine thất bại

(VTC News) -

Sau khoảng 14h đàm phán, những chia rẽ sâu sắc trong Liên minh châu Âu (EU) trở nên trầm trọng hơn do sự can thiệp lập pháp quá mức của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đức Friederich Merz. Kết quả, cuộc đàm phán của Hội đồng châu Âu kết thúc mà không đạt được kết quả nào.

Theo Euronews, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa được cho là đã đề xuất thành viên khối cùng nhau huy động nợ, tức là vay trên thị trường để tài trợ cho Kiev trong ngắn hạn, trong khi "các khía cạnh kỹ thuật của khoản vay bồi thường chiến tranh đang được hoàn thiện" .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen. (Ảnh: Getty)

Trụ cột quan trọng khác của Hội nghị thượng đỉnh EU - phê chuẩn thỏa thuận thương mại gây tranh cãi với khối Mercosur ở Nam Mỹ cũng bị hủy bỏ vào phút chót giữa những cuộc biểu tình hỗn loạn của hàng nghìn nông dân tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Số phận của kế hoạch gây tranh cãi về việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng trong khối để tài trợ cho khoản vay 180 tỷ euro nhằm cho phép Kiev tiếp tục xung đột quân sự vẫn chưa được biết.

Moskva khởi xướng thủ tục chống lại Euroclear, công ty thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ đang nắm giữ khoảng 130 tỷ euro tiền của Nga và trong những cuộc đàm phán ở Brussels, họ tuyên bố mở rộng vụ kiện sang cả "ngân hàng châu Âu", làm tăng rủi ro cho nhà cho vay châu Âu khi hỗ trợ kế hoạch này.

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever là tâm điểm của sự bất đồng, dù sự phản đối của ông đối với kế hoạch sử dụng tài sản của Nga được sự ủng hộ của Italy, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc. Họ được cho là đưa ra phương án để các nước EU cùng cung cấp khoản nợ cho Ukraine, miễn trừ quốc gia của họ khỏi ý tưởng này nhưng cũng cam kết không phủ quyết nó.

Người ta cho rằng ông Merz và bà von der Leyen bác bỏ kế hoạch đó, thay vào đó kiên quyết lựa chọn phương án nguy hiểm hơn đối với tài sản của Nga và cố gắng hỗ trợ cho Tổng thống Ukraine tiếp tục tranh cử thêm hai năm nữa. Như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói trước cuộc gặp, "hoặc tiền hôm nay hoặc máu ngày mai".

Nếu không có nguồn lực tài chính từ EU, ông Zelensky sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn hạn. Ukraine cần khoảng 72 tỷ euro để trả khoản vay từ G7 và duy trì sự ổn định tài chính.

Sau khi Hội đồng EU không thông qua phương án do ông Merz và bà von der Leyen đề xuất, khối này tự tước đi "ghế ngồi" tại bàn đàm phán hòa bình với Ukraine mà họ yêu cầu kể từ khi Mỹ chủ động can thiệp ngoại giao.

Giờ đây, sự chú ý sẽ chuyển sang cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Miami cùng lời kêu gọi đạt hòa bình trước Giáng sinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.