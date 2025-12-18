Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/12: Mỹ - Nga sắp đàm phán

(VTC News) -

Mỹ - Nga tổ chức đàm phán tại Miami vào cuối tuần này

Ngày 17/12, tờ Politico dẫn lời hai nguồn tin thân cận đưa tin quan chức Mỹ và Nga dự kiến ​​tổ chức các cuộc đàm phán tại Miami thuộc bang Florida (Mỹ) vào cuối tuần này để cùng bàn về thỏa thuận hoà bình khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Theo tờ Politico, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ nằm trong phái đoàn Mỹ. Tờ báo này cũng đưa tin ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên kinh tế của điện Kremlin sẽ tham gia phái đoàn đàm phán Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đề xuất đang được đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga có thể được hoàn tất trong vài ngày tới. Sau đó, các đặc phái viên Mỹ sẽ trình bày nội dung với Điện Kremlin, trước khả năng tiếp tục cuộc thảo luận tại Mỹ.

Phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ và châu Âu tại Berlin ngày 15/12, ông Zelensky nói bản dự thảo kế hoạch hòa bình “chưa hoàn hảo nhưng rất khả thi”. Tuy nhiên, một số vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, trong đó có tương lai các vùng lãnh thổ Ukraine hiện đang do lực lượng Nga kiểm soát.

Theo Tổng thống Ukraine, các bên đang tiến rất gần tới thỏa thuận về những bảo đảm an ninh cho Kiev. Một quan chức NATO nhấn mạnh đề xuất này sẽ dựa trên việc phương Tây hỗ trợ duy trì năng lực quân sự của Ukraine. Trong đó, châu Âu dẫn dắt lực lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh trên bộ, trên biển và trên không, còn Mỹ phụ trách cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn với sự tham gia quốc tế.

Giới chức Mỹ thông tin Ukraine và các nước châu Âu đã đạt đồng thuận khoảng 90% nội dung trong kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo. Tổng thống Trump nhận định các bên hiện “đang ở gần một thỏa thuận hơn bao giờ hết”.

Ông Zelensky: Hãy sử dụng tài sản bị đóng băng để chấm dứt tham vọng của Nga

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) về tài sản bị đóng băng của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng kêu gọi đồng minh đảm bảo sự ủng hộ cho Kiev và nhấn mạnh việc tiếp tục cuộc xung đột quân sự đang diễn ra là "vô ích".

“Kết quả của những cuộc họp này phải là khiến Nga cảm thấy rằng xung đột kéo dài là vô nghĩa, bởi vì Ukraine sẽ có sự ủng hộ”, ông Zelensky cho hay.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi đối tác của Ukraine đưa ra quyết định về việc sử dụng gần 250 tỷ USD tài sản chủ quyền của Nga bị đóng băng tại Liên minh châu Âu, phần lớn trong số đó được giữ tại Euroclear của Bỉ để hỗ trợ Ukraine như một khoản vay nhằm chấm dứt xung đột.

Tuần trước, EU chính thức nhất trí về việc đóng băng tài sản Nga vô thời hạn, thay vì bỏ phiếu 6 tháng một lần để gia hạn tình trạng đó. Tuy nhiên, một số lãnh đạo châu Âu phản đối kế hoạch này vì lo ngại nó có thể khiến họ đối mặt với rủi ro pháp lý.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cho biết Washington yêu cầu EU “để yên tài sản Nga bị đóng băng” và việc chiếm dụng chúng có thể làm tổn hại đến cuộc đàm phán hòa bình với Moskva về Ukraine.

“Theo người Mỹ, ‘hãy để yên các tài sản Nga đó’", Thủ tướng Ba Lan cho biết. Ông nói thêm rằng Washington lo ngại nếu EU tịch thu các quỹ bị phong tỏa, Nga sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Đức lên tiếng cảnh báo những quốc gia phản đối kế hoạch gọi là “khoản vay bồi thường” dành cho Ukraine - một sáng kiến được bảo đảm bằng các tài sản của Nga đang bị đóng băng.

Tại Moskva, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev và chính trị gia châu Âu không đàm phán về đề xuất hoà bình của Mỹ.