Tổng thống Nga: Năm 2025 là giai đoạn then chốt của chiến dịch quân sự đặc biệt

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh năm 2025 – khi sắp kết thúc – đã ghi dấu những bước tiến quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Năm nay trở thành một giai đoạn quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Putin tuyên bố. Theo Tổng thống Nga, chỉ riêng trong năm 2025, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 300 khu dân cư, trong đó có nhiều thành phố lớn từng được đối phương biến thành các cứ điểm phòng thủ kiên cố với hệ thống công sự lâu dài.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga cho biết trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã giành được nhiều vị trí chiến lược, thiết lập các bàn đạp tác chiến, đồng thời tích lũy kinh nghiệm chiến thuật và tác chiến trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự của đối phương, qua đó cho phép tăng tốc tiến công trên các hướng chiến lược quan trọng.

Ông khẳng định các lực lượng Nga tiếp tục tiến lên, làm suy yếu lực lượng đối phương và các đơn vị dự bị, trong đó có những đơn vị được huấn luyện tại các trung tâm quân sự phương Tây và được trang bị vũ khí do nước ngoài cung cấp.

Bên cạnh diễn biến trên chiến trường, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí chiến lược tiên tiến, trong đó có Burevestnik và Poseidon. Ông nhấn mạnh đây là những loại vũ khí độc đáo, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia Nga trong thời gian dài.

Ông Putin cho biết công tác củng cố và hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Nga đã được triển khai liên tục trong nhiều năm, tập trung nâng cao năng lực chiến đấu, hoàn thiện hệ thống chỉ huy – điều hành, đồng thời đổi mới công tác huấn luyện tác chiến và huấn luyện chiến đấu.

Theo Tổng thống Nga, ngành công nghiệp quốc phòng đang gia tăng sản lượng, qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của quân đội.

“Lục quân đang tiếp nhận các hệ thống tên lửa và pháo binh với vũ khí chính xác cao, nhiều loại máy bay không người lái khác nhau và các hệ thống robot quân sự”, ông Putin cho biết. Ngoài ra, Nga cũng đang chia sẻ kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt với các đồng minh và đối tác.

Theo Tổng thống Nga, trình độ huấn luyện cao cùng khả năng hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp của các đơn vị Nga được thể hiện rõ qua các cuộc diễn tập thường xuyên, trong đó có những cuộc diễn tập với sự tham gia của các đối tác và đồng minh quốc tế.