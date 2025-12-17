Công an Quảng Trị phá đường dây cá độ bóng đá 350 tỷ đồng qua mạng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do Lê San U (26 tuổi, trú thôn Hiển Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Ngoài Lê San U, cơ quan công an làm rõ hành vi đánh bạc của 8 nghi phạm liên quan gồm: Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân, Trương Văn Hợp cùng trú xã Ninh Châu (Quảng Trị); Trần Văn Dương trú xã Cam Hồng; Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh cùng trú xã Quảng Ninh (Quảng Trị) và Lê Văn Sáu và Nguyễn Thanh Hậu cùng trú xã Trường Ninh (Quảng Trị).

Những người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá đặc biệt lớn vừa bị công an Quảng Trị triệt phá. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm nghi phạm trên tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 350 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 nghi phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị những người có liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên chủ động liên hệ cơ quan công an để đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang nhóm 18 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an xã Đan Điền thực hiện kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68 tại thôn Đức Trọng (xã Đan Điền) do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú thôn Nam Dương, xã Đan Diền, TP Huế) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 người đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.