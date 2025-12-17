Niêm yết HOSE: Cột mốc mở ra chương phát triển tiếp theo của Masan Consumer

(VTC News) -

Theo lộ trình, việc hủy giao dịch cổ phiếu MCH trên UPCoM là bước chuyển kỹ thuật cần thiết để hoàn tất thủ tục niêm yết, trong đó cổ phiếu Masan Consumer sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 17/12/2025 trước khi chính thức chuyển sàn.

Việc hoàn tất lộ trình này phản ánh mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các chuẩn mực cao hơn về minh bạch và quản trị tài chính, đồng thời cho thấy MCH đã vượt qua những yêu cầu khắt khe của sàn giao dịch có quy mô và tiêu chuẩn cao nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan - xuất hiện tại sự kiện Roadshow MCH.

Gia tăng khả năng hiện diện trước dòng vốn quốc tế

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, HOSE được xem là sàn giao dịch đặt ra những yêu cầu cao nhất về công bố thông tin, kiểm toán, giám sát giao dịch và quản trị rủi ro. Chính hệ tiêu chuẩn này khiến HOSE trở thành nơi tập trung của dòng vốn dài hạn, đặc biệt là vốn ngoại, đồng thời đóng vai trò như một “bộ lọc” tự nhiên cho các doanh nghiệp niêm yết.

Việc Masan Consumer chủ động hướng tới HOSE cho thấy doanh nghiệp đã hoàn thiện các điều kiện cần thiết để vận hành trong môi trường minh bạch hơn và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, định hướng chuyển sàn không xuất hiện trong thời gian ngắn mà đã được doanh nghiệp đề cập từ năm 2024, đi kèm quá trình rà soát quản trị và chuẩn hóa hệ thống báo cáo qua nhiều quý liên tiếp. Điều này cho thấy đây là một lộ trình được tính toán kỹ lưỡng, gắn với chiến lược dài hạn thay vì một quyết định mang tính thời điểm.

Đối với một doanh nghiệp có quy mô doanh thu xấp xỉ 1,2 tỷ USD như Masan Consumer, việc niêm yết trên HOSE mang lại nhiều lợi ích mang tính nền tảng. Trước hết, các yêu cầu giám sát và công bố thông tin ở mức cao hơn giúp doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản trị, nâng mức độ minh bạch và tính nhất quán trong giao tiếp với thị trường.

Quan trọng hơn, HOSE là “điểm đến quen thuộc” của các quỹ đầu tư nước ngoài, từ quỹ chủ động đến các quỹ ETF quy mô lớn, vốn ưu tiên những doanh nghiệp có vốn hóa đủ lớn, tăng trưởng ổn định, hiệu quả sinh lời cao và doanh thu mang tính lặp lại. Với đặc thù ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, độ phủ lên tới 98% hộ gia đình Việt Nam cùng nền tảng lợi nhuận và dòng tiền bền vững, MCH được đánh giá là một trong số ít doanh nghiệp FMCG trong nước hội tụ đầy đủ các tiêu chí này.

“Sau khi chính thức niêm yết trên HoSE, chúng tôi đánh giá Masan Consumer có nhiều khả năng sẽ được xem xét bổ sung vào các rổ chỉ số lớn, trước mắt là VN30 và xa hơn là các bộ chỉ số dành cho nhà đầu tư thụ động quy mô lớn như VanEck, Xtrackers, cũng như FTSE Emerging Markets” - ông Hoàng Nam, Giám đốc Phòng Nghiên cứu & Phân tích, Vietcap nhận định

Bên cạnh đó, theo dự báo của Chứng khoán MBS, trong kỳ tái cơ cấu chỉ số quý 4/2025 diễn ra từ giữa tháng 12, MCH có thể được thêm mới vào một số rổ chỉ số quan trọng như STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index khi thanh khoản và vốn hóa được cải thiện sau khi niêm yết trên HOSE. Theo kịch bản này, MBS ước tính các quỹ ETF theo chỉ số có thể mua vào khoảng 1,7 triệu cổ phiếu MCH trong kỳ cơ cấu.

Cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu và giá trị của dòng tiền bền vững

Trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động, nhóm doanh nghiệp tiêu dùng thiết yếu thường cho thấy sức bền vượt trội nhờ nhu cầu lặp lại và ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.

Với độ phủ lên tới 98% hộ gia đình Việt Nam (Kantar 2024) và danh mục các thương hiệu đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi hay Wake-Up 247, Masan Consumer sở hữu một mô hình kinh doanh có mức độ ổn định cao và khả năng tạo dòng tiền dễ dự báo, yếu tố then chốt đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Sự ổn định đó được phản ánh rõ qua kết quả tài chính trong nhiều năm. Giai đoạn 2017–2024, MCH duy trì biên lợi nhuận hoạt động ở mức trên 23%, trong khi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng kép xấp xỉ 20% mỗi năm. Riêng năm 2024, doanh thu đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế của MCH trong nhóm các doanh nghiệp FMCG dẫn đầu tại Việt Nam.

Song song với tăng trưởng, doanh nghiệp còn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt nhất quán, với tổng giá trị chi trả khoảng 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2018–2024, minh chứng cho năng lực tạo dòng tiền bền vững và cam kết chia sẻ giá trị với cổ đông.

Với phần đông người tiêu dùng, Masan Consumer là những sản phẩm gắn liền với bữa ăn và nhịp sống hằng ngày. Với nhà đầu tư, đó là hình ảnh của một doanh nghiệp thiết yếu đã trưởng thành, vận hành hiệu quả và ngày càng tiệm cận các chuẩn mực quản trị cao hơn.

Việc MCH chính thức chuyển sang niêm yết HOSE vì vậy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi sự ổn định được duy trì song hành với tăng trưởng, và giá trị dài hạn tiếp tục được củng cố cho các cổ đông đồng hành lâu dài.