Chạy hơn 1.000 km, chiếc Bentley siêu hiếm mất giá gần 28 tỷ đồng

(VTC News) -

Những chiếc xe sản xuất giới hạn từ các thương hiệu danh tiếng như Ferrari, Porsche và Lamborghini thường được bán với giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết ban đầu. Tuy nhiên, trường hợp của Bentley Bacalar lại hoàn toàn trái ngược.

Chiếc xe siêu sang này, ban đầu được định giá 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng), hiện đang được chào bán với giá chưa bằng một nửa con số đó.

Trong khuôn khổ giải đua Công thức 1 diễn ra tại Abu Dhabi, RM Sotheby's đã tổ chức một phiên đấu giá độc quyền, trong đó có sự góp mặt của một chiếc Bentley Bacalar 2021 chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Chiếc xe chỉ chạy mới được 1.131 km.

Với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 12 chiếc, nhiều nhà sưu tập đã kỳ vọng sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc Bacalar.

Bentley Bacalar được bán đấu giá với mức giá chưa bằng một nửa so với giá ban đầu. (Ảnh: Carscoops)

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Chiếc Bacalar được vận chuyển từ một bộ sưu tập tư nhân ở Monaco đến buổi đấu giá cuối cùng chỉ được bán với giá 876.785 USD (khoảng 22 tỷ đồng).

So với giá xuất xưởng 2 triệu USD, chiếc xe đã mất hơn 1,1 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng) chỉ sau hơn 1.000 km lăn bánh.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là bối cảnh diễn ra phiên đấu giá. Abu Dhabi, trong suốt cuối tuần diễn ra giải F1, là nơi tập trung của nhiều nhà sưu tập giàu có, những người thường không ngần ngại chi tiền cho những chiếc xe hiếm. Tuy nhiên, chiếc Bacalar lại không tạo được ấn tượng trong đám đông đó.

Sự tương đồng giữa Bacalar và Continental GTC có thể đã hạn chế sức hấp dẫn của nó. Trong khi một chiếc Continental GTC được trang bị tốt có giá hơn 300.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng), Bentley đã định giá Bacalar cao hơn gấp 6 lần con số đó khi ra mắt.

Chỉ có 12 chiếc xe Bentley Bacalar được chế tạo thủ công, giá khoảng 2 triệu USD. (Ảnh: Carscoops)

Về mặt thiết kế, Bentley Bacalar là một trong những mẫu xe nổi bật nhất của dòng Mulliner. Chiếc xe mang số khung thứ năm trong tổng số 12 chiếc, được sơn màu Memphis Red sang trọng, kết hợp với bộ mâm 22 inch thiết kế ba lớp hoàn thiện.

Nội thất của Bacalar cũng rất đặc biệt với sự kết hợp giữa da Linen màu kem và các điểm nhấn bằng da màu đỏ sẫm, cùng nhiều chi tiết mạ niken mờ và gỗ veneer Vavona. (Ảnh: Carscoops)

Rõ ràng, các nhà sưu tập hiện đang gặp khó khăn trong việc nhận thấy giá trị lâu dài của chiếc xe này. Liệu điều này có thay đổi trong tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem. Bacalar có thể sẽ tìm được chỗ đứng của mình, nhưng cho đến nay, nó vẫn chưa tạo được tiếng vang như Bentley kỳ vọng.

Kết quả này là một cú sốc lớn, cho thấy những kỳ vọng mà Bentley đặt vào mẫu xe này đã không thành hiện thực.