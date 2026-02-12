Nhiều mẫu xe MPV cỡ nhỏ giảm giá trước Tết

(VTC News) -

Nhằm kích cầu mua sắm trước dịp Tết Nguyên đán, phân khúc xe đa dụng (MPV) ghi nhận sự điều chỉnh giá sâu thông qua chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, áp dụng đồng nhất cho khách hàng trên toàn quốc mà không phụ thuộc vào địa phương đăng ký.

Động thái diễn ra trong bối cảnh sức mua chung trên thị trường đang có dấu hiệu tăng nhiệt nhưng áp lực cạnh tranh giữa các thương hiệu vẫn ở mức cao.

Dẫn đầu về mức giảm là mẫu xe Mitsubishi Xpander khi các đại lý triển khai ưu đãi tương đương 50% đến 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản.

Tương tự, Toyota cũng không đứng ngoài cuộc đua khi điều chỉnh giá niêm yết và tặng kèm phụ kiện cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio.

Đối với các dòng xe từ Hàn Quốc như Hyundai Stargazer hay Kia Carens cũng điều chỉnh để giữ thị phần. Sau khi áp dụng ưu đãi, Hyundai Stargazer trở thành mẫu xe dễ tiếp cận nhất phân khúc khi phiên bản tiêu chuẩn giảm còn 440 triệu đồng.

Huyndai Stargazer là mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc sau khuyến mãi.

Trong khi đó, mẫu Suzuki Ertiga Hybrid có mức giảm giá sâu nhất phân khúc, lên tới 70 triệu đồng.

Việc giảm giá hàng loạt này không chỉ tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các dòng xe gia đình mà còn cho thấy sự biến động của phân khúc MPV trước khi bước sang năm mới.