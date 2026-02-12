Omachi gửi Tiếng Trống Hội Xuân ra Trường Sa chúc mùa xuân đổi mới

(VTC News) -

Thông qua hoạt động giao lưu, trao tặng quà tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, nhãn hàng Omachi thuộc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã mang đến những phần quà thiết thực cùng món quà tinh thần ấm áp từ đất liền.

Mùa xuân đổi mới từ đất liền đến biển đảo nơi xa

Xuân 2026 gõ nhịp đổi mới vào từng khoảnh khắc đời sống, mở ra một năm mới với tinh thần chủ động, tích cực và sẵn sàng chuyển động.

Tinh thần đổi mới ấy lan toả rộng khắp mọi ngõ ngách của đất nước, từ đất liền đến hải đảo, hiện hữu ở cả Trường Sa, nơi những cán bộ, chiến sĩ đón Tết xa quê nhưng vẫn vững vàng niềm tin và trách nhiệm. Mùa xuân không chỉ là khoảnh khắc sum họp, mà còn là thời điểm tiếp thêm năng lượng tinh thần để sẵn sàng bước vào một năm mới đầy thử thách.

Omachi gửi đến Trường Sa những thùng Omachi Tiếng Trống Hội Xuân với lời chúc mùa xuân đổi mới.

Chính tại nơi đầu sóng ngọn gió ấy, mùa xuân đổi mới được tiếp nối bằng sự sẻ chia thiết thực và những hành động cụ thể kết nối đất liền với biển đảo. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, tinh thần mùa xuân đổi mới được lan tỏa trọn vẹn hơn.

Omachi khơi nhịp Tiếng Trống Hội Xuân – tiếp tinh thần đổi mới nơi tuyến đầu

Tiếp nối tinh thần đổi mới, những hoạt động khai xuân của Omachi luôn bắt đầu ở những điểm đến mang ý nghĩa đặc biệt. Lần thứ hai đến với Trường Sa, không chỉ tặng những phần quà Tết, Omachi mong muốn tiếp thêm tinh thần cho lực lượng Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Những món quà thiết thực từ đất liền thay cho sự quan tâm, lời động viên của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Trên những chuyến tàu vượt sóng từ đất liền ra đảo xa, với mong muốn mang không khí mùa xuân đến gần hơn với nơi đầu sóng ngọn gió, Omachi gửi tặng những thùng sản phẩm Omachi Tiếng Trống Hội Xuân như lời chúc mùa xuân đổi mới.

Những sản phẩm này ngoài là phần quà thiết thực còn là sự quan tâm, sẻ chia của đất liền với quân dân đặc khu. Hình ảnh Tiếng Trống Hội Xuân được thiết kế trên bao bì sản phẩm tạo không khí rộn ràng, háo hức, khơi nguồn năng lượng như Tiếng Trống Hội vang lên mỗi dịp xuân về, thôi thúc con người về một năm mới nhiều sự đổi mới.

Omachi tiếp tục gắn kết với Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân trên hành trình mang mùa xuân về đảo xa.

Trao đi những sản phẩm Omachi Tiếng Trống Hội Xuân, nhãn hàng cũng gửi đi một thông điệp: Một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, những đổi mới nhỏ đầu năm sẽ khơi dậy tinh thần đổi mới không ngừng trong suốt cả năm.

Tiết mục trình diễn “Tiếng Trống Hội Xuân”: Trống hội vang giữa biển trời tạo nhịp kết nối

Không chỉ trao tặng những sản phẩm thiết thực, Omachi mang tới món quà tinh thần rất riêng. Đó là màn đồng diễn Tiếng Trống Hội Xuân tạo nên một khoảnh khắc ý nghĩa gửi đến các chiến sĩ.

Từng hồi trống hội rộn rã vang lên, mùa xuân đổi mới đang về.

Tiết mục trống được trình diễn bởi sự kết hợp ăn ý giữa các chiến sĩ của Lữ đoàn 957 cùng các nghệ sĩ đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch, nơi quân và dân cùng hòa chung một nhịp. Tiếng trống hội rộn ràng và lời chúc mùa xuân đổi mới đã tiếp thêm năng lượng và niềm tin cho những người đang ngày đêm gìn giữ biển trời Tổ quốc.

Các chiến sĩ của Lữ đoàn 957 cùng nhau làm bánh xèo tôm nhảy, chuẩn bị cho bữa tiệc đầu xuân.

Xuân Bính Ngọ 2026, Omachi tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới mạnh mẽ qua hình ảnh biểu tượng Tiếng Trống Hội Xuân. Mỗi nhịp trống vang lên không chỉ gợi mở không khí lễ hội tưng bừng, mà còn khơi dậy nguồn năng lượng tích cực cho một khởi đầu mới, thôi thúc mỗi người dám hành động, dám thay đổi, dù chỉ từ những điều nhỏ nhất. Chính từ những thay đổi ấy, sẽ mở ra những khác biệt lớn suốt cả năm.