Nguyên tắc không nên bỏ qua khi trang trí Tết cho nhà nhỏ

(VTC News) -

Không gian sống hạn chế không đồng nghĩa với việc phải “cắt giảm” không khí Tết. Chỉ cần nắm vững một số nguyên tắc trang trí phù hợp, gia chủ hoàn toàn có thể biến căn hộ nhỏ trở nên ấm cúng, tươi mới và tràn đầy sắc xuân mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng, tiện nghi.

Ưu tiên sự tối giản và có điểm nhấn

Với nhà nhỏ, nguyên tắc quan trọng nhất khi trang trí Tết là tối giản nhưng có trọng tâm. Thay vì bày biện quá nhiều vật dụng như cây cảnh cỡ lớn, đèn nháy dày đặc hay phụ kiện trang trí rườm rà, gia chủ nên chọn 1–2 điểm nhấn chính.

Chẳng hạn, phòng khách có thể đặt một chậu mai, đào mini cao khoảng 1–1,2m hoặc một bình hoa tươi đặt trên bàn trà. Nếu diện tích hạn chế hơn, chỉ cần một cành đào, cành mận hoặc bình lay ơn, cúc vàng cũng đủ tạo dấu ấn mùa xuân.

Việc “tham” quá nhiều chi tiết dễ khiến không gian trở nên chật chội, rối mắt và phản tác dụng.

Với nhà nhỏ nên ưu tiên sự tối giản.(Ảnh: Noithatmanhhe)

Lựa chọn kích thước và tỷ lệ phù hợp

Trong thiết kế nội thất, tỷ lệ luôn đóng vai trò quan trọng. Với căn hộ nhỏ dưới 50–70m² hoặc nhà ống có mặt tiền hẹp, các vật dụng trang trí nên có kích thước vừa phải, cân đối với không gian.

Thay vì cây quất lớn chiếm trọn góc phòng, gia chủ có thể chọn quất bonsai mini để bàn. Bàn thờ hoặc bàn tiếp khách cũng nên trang trí vừa đủ: mâm ngũ quả gọn gàng, không xếp chồng quá cao gây mất cân đối.

Ngoài ra, nên tận dụng không gian theo chiều dọc như treo câu đối, dây treo trang trí trên tường thay vì đặt quá nhiều vật dưới sàn. Cách này vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo chiều sâu cho căn phòng.

Tận dụng ánh sáng và màu sắc sáng

Những căn nhà nhỏ thường có nhược điểm thiếu sáng hoặc bí bách. Vì vậy, khi trang trí Tết, gia chủ nên ưu tiên các gam màu sáng như đỏ tươi, vàng, trắng kem hoặc xanh lá nhạt để tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Đèn trang trí nên sử dụng ánh sáng vàng ấm, vừa phải, tránh lắp quá nhiều đèn nhấp nháy gây rối mắt. Nếu có cửa sổ, ban công, hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách giữ rèm mỏng, màu sáng.

Nên tận dụng ánh sáng tự nhiên khi trang trí nhà nhỏ. (Ảnh: Doctor Nội Thất)

Ưu tiên đồ treo, đồ đặt sát tường

Đồ trang trí treo tường, treo trần hoặc treo cửa giúp tiết kiệm diện tích đáng kể. Không nên đặt nhiều đồ giữa phòng vì sẽ làm không gian bị chia nhỏ, đồng thời ưu tiên decor gọn nhẹ để lối đi thông thoáng.

Tận dụng đồ sẵn có

Một nguyên tắc quan trọng khác khi trang trí nhà nhỏ là tận dụng vật dụng sẵn có, tránh mua sắm tràn lan gây lãng phí và tạo thêm gánh nặng lưu trữ sau Tết. Những chiếc lọ thủy tinh, khay gỗ, hộp quà cũ hoàn toàn có thể tái sử dụng để cắm hoa hoặc bày mứt.

Gia chủ cũng có thể tự làm phụ kiện handmade như bao lì xì treo, dây treo chữ “Phúc – Lộc – Thọ”, vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo nét cá nhân cho không gian sống.