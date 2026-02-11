Nghi phạm nổ súng tại trường học ở Thái Lan bị bắt giữ, hiệu trưởng thiệt mạng

(VTC News) -

Theo The Nation, chiều tối 11/2, một nam thanh niên có vũ trang đã đột nhập vào trường Phatong Prathan Keeriwat ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Nghi phạm nổ súng, khống chế và bắt giữ nhiều giáo viên cùng học sinh làm con tin.

Sau một giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan đã khống chế thành công tay súng. Nghi phạm được xác định là Khemnan, 19 tuổi, cư trú tại tambon Phatong, Hat Yai, tỉnh Songkhla.

Lực lượng cảnh sát khống chế thành công kẻ nổ súng. (Nguồn: The Nation)

Trong cơn hỗn loạn, nghi phạm dùng súng bắn hiệu trưởng nhà trường. The Nation cho biết, nữ hiệu trưởng đã không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu, và ít nhất bốn người khác bị thương, trong đó có một học sinh bị thương nặng cùng ba nhân viên cứu hộ.

Giới chức cho biết nghi phạm sử dụng một khẩu súng ngắn 9mm mà chính hắn đã đánh cắp từ cảnh sát trước đó cùng ngày. Trước khi xảy ra vụ việc tại trường học, cảnh sát nhận được tin báo về một nam thanh niên có hành vi bạo lực tại khu vực Ban Phru. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nghi phạm đã dùng rìu đuổi theo cảnh sát, đập vỡ cửa kính xe tuần tra, lấy cắp súng và bỏ trốn bằng xe máy.

Tại trường học, nghi phạm ép giáo viên và học sinh vào một phòng họp và giữ họ làm con tin. Cảnh sát nhận định thanh niên này hành động trong cơn tức giận sau khi nghe em gái kể việc bị một giáo viên khiển trách. Không tìm được giáo viên mà mình muốn đối chất, nghi phạm đã dùng súng khống chế một lớp học sinh cấp 3 cùng một giáo viên làm con tin, trong khi các học sinh khác hoảng loạn và bỏ chạy vì tiếng súng.

Vụ nổ súng gây ra tình trạng hỗn loạn tại trường học. (Nguồn: The Nation)

Các chỉ huy cấp cao của cảnh sát đã được điều động tới hiện trường để chỉ đạo xử lý. Lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán những người còn lại và tiến hành đàm phán. Đến khoảng 18h15, sau khi một con tin được thả, lực lượng đặc nhiệm đã xông vào và khống chế nghi phạm.

Viện Y học Cấp cứu Quốc gia (NIEM) kêu gọi người dân tránh khu vực, nhường đường cho xe cứu thương và không phát tán hình ảnh trực tiếp từ hiện trường.