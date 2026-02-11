+
++
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Tâm thức Việt: Xông đất đầu năm: Niềm tin hay áp lực?
(VTC News) -
Xông đất đầu năm mang lại may mắn hay đang vô tình tạo áp lực cho nhiều người mỗi dịp Tết đến?
Cẩm Lai - Hoa Châu
Tin mới
Thụt dầu 300 cái, bé trai 15 tuổi nhập viện
21:46 11/02/2026
Tin tức
Podcast: Dâu mới đón Tết nhà chồng
21:14 11/02/2026
Podcast VTC News
Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề tên lửa và theo đuổi vũ khí hạt nhân
21:08 11/02/2026
Thế giới
Nhà quay phim Quí Tùng VTV qua đời ở tuổi 37
20:35 11/02/2026
Sao Việt
Thời tiết Tết Nguyên đán mới nhất: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét
20:22 11/02/2026
Thời tiết
Tay súng xông vào trường học ở Thái Lan, bắt giáo viên và học sinh làm con tin
20:12 11/02/2026
Thế giới
Khởi tố giám đốc, chủ tịch công ty sản xuất sữa 'hỗ trợ ung thư' giả
19:43 11/02/2026
Bản tin 113
Trộn chất gây ung thư vào gần 2 tấn riềng xay bán ra chợ ở Bắc Ninh
19:40 11/02/2026
Bản tin 113
Phát hiện ô tô chở hơn 15 tấn heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi bán dịp cận Tết
19:36 11/02/2026
Bản tin 113
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật 3 sĩ quan quân đội cấp cao
19:33 11/02/2026
Thế giới
Hàng tỷ USD đang đổ vào Trung tâm tài chính TP.HCM cùng loạt cam kết đồng hành
19:30 11/02/2026
Đầu Tư
Đi khám viêm dạ dày, phát hiện ung thư phổi hiếm gặp
19:01 11/02/2026
Tin tức
6 quy tắc ăn uống giúp giảm mỡ bụng cho chị em nhanh nhất
19:00 11/02/2026
Tư vấn
Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Trung tá CSGT hy sinh ở Thái Nguyên
18:52 11/02/2026
Tin nóng
Nguồn thân cận với ông Zelensky bác thông tin Ukraine sắp tổ chức bầu cử
18:41 11/02/2026
Thế giới
Máy bay dân dụng bị bắn khi hạ cánh ở Indonesia, 2 người thiệt mạng
18:34 11/02/2026
Thế giới
Tài xế gây tai nạn bỏ chạy, mang xe về Hà Nội sửa chữa để xóa dấu vết
17:49 11/02/2026
Bản tin 113
Hoa Tết ở Quy Nhơn đông người bán vắng người mua, tiểu thương đội mưa chờ khách
17:40 11/02/2026
Đời sống
Viettel Store ưu đãi lớn dịp Valentine và Tết nguyên đán 2026
17:29 11/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Làn sóng chuyên gia quốc tế đổ về Đà Nẵng: Bất động sản lõi trung tâm lên ngôi
17:25 11/02/2026
Dự án
Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
17:25 11/02/2026
Chính trị
Người dân bắt đầu về quê đón Tết, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cả ngày
17:14 11/02/2026
Đời sống
Cà Mau họp mặt nhân sĩ, trí thức và chức sắc tôn giáo mừng Xuân Bính Ngọ 2026
17:11 11/02/2026
Tin nhanh 24h
Lửa thiêu rụi kho phế liệu ở TP.HCM
17:08 11/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Người dùng VinFast Evo Grand: Điểm cộng đáng giá từ pin rời và chi phí hời
17:04 11/02/2026
Xe điện
Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất vượt dự báo, đón gần 161.000 lượt ngày cận Tết
16:54 11/02/2026
Thị trường
iPhone 17 Pro Max — Sau một năm, liệu có còn đáng mua?
16:38 11/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC kiến nghị khẩn về giá điện
16:31 11/02/2026
Thị trường
Để biển số bám bẩn, tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng
16:15 11/02/2026
Tin nóng
Liệu pháp CAR-T có 'chữa khỏi' ung thư như lời đồn trên mạng xã hội?
16:05 11/02/2026
Tin tức