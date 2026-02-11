Ông Zelensky: Vấn đề lãnh thổ là trọng tâm vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ

Theo ông Zelensky, vòng đàm phán mới có thể diễn ra vào ngày 17 hoặc 18/2. Nhưng chưa rõ Nga có đồng ý tham gia đàm phán tại Mỹ hay không.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: AP)

Một trong những đề xuất được đưa vào chương trình nghị sự là sáng kiến của Mỹ về việc thiết lập một khu kinh tế tự do đóng vai trò vùng đệm tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, cả Kiev và Moscow đều tỏ ra hoài nghi về ý tưởng này.

“Không bên nào thực sự mặn mà với ý tưởng về một khu kinh tế tự do, cả Nga lẫn Ukraine", ông Zelensky nói song không hoàn toàn bác bỏ khả năng này. "Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Có lẽ cần quay lại và làm rõ mô hình đó sẽ trông như thế nào trong cuộc họp tới".

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khi chiến sự đã bước sang năm thứ 5 và tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán.

Ông Zelensky cho biết, vòng đàm phán trước đó giữa quan chức Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2/2026 mang tính xây dựng. Ông nhận định chiến sự có thể chấm dứt trong vòng vài tháng nếu các bên tham gia đàm phán với thiện chí.

Đối với Donbass, phương án ưu tiên của Kiev là duy trì lực lượng dọc theo tiền tuyến hiện tại. Liên quan đến việc kiểm soát vùng đệm tiềm năng, ông Zelensky cho rằng, Mỹ cần làm rõ lập trường của nước này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến yếu tố chính trị tại Mỹ, cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026 đang tạo sức ép lên chính quyền Tổng thống Trump trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông, phía Mỹ mong muốn hoàn tất toàn bộ các cuộc đàm phán cần thiết để chấm dứt giao tranh vào tháng 6/2026 và ký kết các văn kiện liên quan cùng một thời điểm.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định bất kỳ đề xuất hòa bình nào cũng cần được Ukraine phê chuẩn thông qua bỏ phiếu tại quốc hội hoặc trưng cầu ý dân trên toàn quốc. Ông nhiều lần nhấn mạnh sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình sau khi chiến sự chấm dứt.