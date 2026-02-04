Nga tiếp tục không kích Ukraine trước thềm đàm phán 3 bên

(VTC News) -

Ngày 3/2, quân đội Nga thực hiện cuộc tấn công vào khu dân cư ở Zaporizhzhia - thủ phủ của vùng Zaporizhzhia, nơi quân đội Nga đang tiến quân. "Hai người đã thiệt mạng, gồm một thanh niên 18 tuổi và một bé gái", thống đốc khu vực Ivan Fedorov cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào thành phố Zaporizhzhia, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ông Fedorov nói thêm: "Cho đến nay, chúng tôi ghi nhận có 11 người, trong đó có ba trẻ em đang cần tìm sự trợ giúp y tế".

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng thông tin trong số những nạn nhân, có hai thiếu niên vừa thiệt mạng ở Zaporizhzhia.

Trước đó, lực lượng Nga cũng phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực trung tâm trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev và thành phố Kharkov. Tại thủ đô Kiev, hệ thống phòng không được kích hoạt từ khoảng 00h30 ngày 3/2 (giờ địa phương). Đài truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine đưa tin, các vụ nổ được báo cáo ngay sau đó.

Không quân Ukraine cũng đưa ra cảnh báo xuất hiện tên lửa đạn đạo ở phía thủ đô Kiev khiến quan chức địa phương phải kêu gọi người dân ở lại trong hầm trú ẩn. Các vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển thành phố trong suốt những giờ tiếp theo, phóng viên của Kyiv Independent đưa tin từ hiện trường.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 4 - 5/2 tại Abu Dhabi. Ban đầu cuộc đàm phán được xác nhận sẽ diễn ra vào ngày 1/2, nhưng sau đó "phải điều chỉnh để phù hợp với lịch trình của ba bên".

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, quá trình giải quyết xung đột Ukraine là quá trình phức tạp, trong đó các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề nhưng vẫn còn những điểm bất đồng nhưng Moskva vẫn sẵn sàng đàm phàn và tiếp tục quá trình.

Truyền thông nước ngoài đưa tin sáng kiến hoà bình ​​của Mỹ bao gồm việc chuyển giao toàn bộ Donbass cho Nga kiểm soát, công nhận vùng này và Crimea là thuộc Nga, đóng băng hầu hết đường ranh giới tiếp xúc ở các khu vực Zaporizhzhia và Kherson, cắt giảm một nửa quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine và cấm triển khai quân đội nước ngoài, vũ khí tầm xa tại Ukraine.