Đóng

'Siêu vũ khí' mới giúp Apple đánh bại loạt đối thủ là gì?

(VTC News) -

Năm 2025, Apple chính thức xác lập kỷ lục công nghệ “bất khả xâm phạm” với 20% thị phần toàn cầu và thâu tóm 85% lợi nhuận toàn ngành.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới