Lắp hai Thánh giá mạ vàng nặng 400kg lên đỉnh Nhà thờ Đức Bà

Sáng 19/3, tại khuôn viên Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), Tổng giáo phận TP.HCM làm lễ đưa hai Thánh giá mạ vàng lên tháp chuông. Đây là sự kiện được đông đảo bà con giáo dân chờ đợi khi hai thánh giá là biểu tượng của giáo hội Công giáo, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt khi thay thế hai Thánh giá cũ tuổi đời gần 130 năm.
Đúng 8h, nghi thức chính thức bắt đầu. Đức cha Giuse Nguyễn Năng - Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và Đức cha Marek Zalewski - đại diện Tòa thánh thường trú tại Việt Nam trao đổi, đọc kinh - cầu nguyện, làm phép trước khi cẩu hai thánh giá lên cao.
Do Nhà thờ đang trong quá trình đại trùng tu, khuôn viên hạn chế nên việc tổ chức gói gọn bên trong công trường.
Dù vậy, đông đảo người dân vẫn đứng ngoài quan sát. Đúng 9h, cây Thánh giá đầu tiên được cẩu lên tháp.
Hai Thánh giá mới được chế tác tại Bỉ, mạ vàng bằng công nghệ vàng lá chuyên dụng, phục dựng theo nguyên mẫu thiết kế cũ từ thời Pháp
Cặp Thánh giá trước đây được đặt từ cuối thế kỷ XIX, sau gần 130 năm đã hư hỏng nặng, không thể phục chế nên được tháo dỡ trong quá trình trùng tu.
Cây Thánh giá đầu tiên được đưa lên tới tháp chuông.
Kỹ sư cẩn thận tháo, lắp.
Sau khoảng 30 phút, cây Thánh giá còn lại được cẩu lên. Quá trình lắp hai thánh giá được thực hiện trong khoảng 1 giờ đồng hồ.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877, là một trong những biểu tượng kiến trúc - tôn giáo nổi bật của TP.HCM. Công trình đang trong quá trình đại trùng tu từ năm 2017 và dự kiến kéo dài đến sau năm 2027.
Điều ít người biết, mái ngói của Nhà thờ Đức Bà cũng được thiết kế hình thánh giá.
Việc đưa hai Thánh giá mới lên đỉnh tháp được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn hoàn thành trùng tu hai tháp chuông và tháp kẽm của công trình hơn 140 năm tuổi này.