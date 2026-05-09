Trực tiếp: Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5

Lễ duyệt binh năm nay sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (tức 14h giờ Việt Nam) kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Ngày 9/5 được xem là một trong những ngày thiêng liêng nhất ở Nga. Đây là dịp kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Sự kiện thường được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ, ngay bên ngoài Điện Kremlin ở Moskva.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu lúc 14h ngày 9/5. (Nguồn: AP)

“Đối với nước Nga, đây được coi là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Ở Nga, hai dịp lễ lớn nhất là Tết Dương lịch và ngày 9/5. Nếu hỏi người dân đâu là ngày lễ quan trọng hơn, nhiều khả năng họ sẽ chọn ngày 9/5", ông Oleg Ignatov, chuyên gia phân tích cấp cao về Nga tại Crisis Group, nhận định.

Viện dẫn "tình hình tác chiến hiện tại", lễ duyệt binh năm nay sẽ không có đoàn khí tài cơ giới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa liên lục địa RS-24 Yars, xe tăng T-90M Proryv hay tổ hợp phòng không S-400 Triumf sẽ không xuất hiện như các năm trước.

Dù vậy, các học viên từ những học viện quân sự cấp cao vẫn sẽ tham gia diễu hành đi bộ, trong khi phần trình diễn trên không của chương trình sẽ không thay đổi - gồm màn biểu diễn nhào lộn trên không và đội tiêm kích Sukhoi Su-25 vẽ ba màu quốc kỳ Nga trên bầu trời.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, quy mô lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng cũng dần được thu hẹp. Năm 2024, chỉ một chiếc xe tăng T-34 thời Liên Xô mang tính biểu tượng xuất hiện trên Quảng trường Đỏ, bên cạnh một số khí tài khác như xe bọc thép chở quân và bệ phóng tên lửa cơ động.

Dù vậy, sự kiện năm ngoái vẫn được tổ chức với quy mô lớn. Nga không chỉ đưa các dòng xe tăng hiện đại, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka và tên lửa đạn đạo Iskander ra trình diễn, mà còn có màn diễu hành chung giữa binh sĩ Nga và quân nhân Trung Quốc.