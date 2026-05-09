Tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu, đánh tới tấp nam thanh niên ở TP.HCM

Ngày 9/5, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác minh, điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ hành hung một nam thanh niên trên đường phố khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ chạy xe máy lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức thì vượt lên chặn đầu xe của một nam thanh niên đang chở theo cô gái phía sau.

Clip: Tài xế xe ôm công nghệ đánh liên tiếp vào đầu nam thanh niên. (Nguồn: MXH)

Sau khi ép được xe dừng lại, tài xế xe ôm công nghệ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt nam thanh niên. Chưa dừng lại, người này tiếp tục vật nạn nhân xuống đường rồi dùng chân đá mạnh vào vùng đầu, mặt mặc cho nhiều người chứng kiến.

Trong clip, nam thanh niên gần như không chống trả, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Cô gái đi cùng hoảng sợ, liên tục can ngăn nhưng tài xế xe ôm công nghệ vẫn tiếp tục hành hung.

Sự việc diễn ra giữa đường, đúng thời điểm đông người và phương tiện qua lại, khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến lên án hành vi côn đồ, manh động của tài xế xe ôm công nghệ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h36 ngày 7/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp lực lượng Phòng PC02 khẩn trương xác minh, truy tìm và mời những người liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.