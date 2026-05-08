Danh tính tài xế rút dao dọa đôi vợ chồng, 'chặt chém' 700.000 đồng cuốc xe ôm 

Ngày 8/5, Công an TP Hà Nội bắt giữ tài xế xe ôm dùng dao đe doạ cặp vợ chồng tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ Bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Tài xế Nguyễn Lê Khôi bị bắt giữ.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định.

Đến 9h30 ngày 8/5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (SN 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), tài xế xe ôm trong vụ việc.

Công an xác định, khoảng 18h30 ngày 7/5, chị T. (SN 1996, trú tại tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình, vợ chồng chị T. đi xe ôm sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để bắt xe khách về Lai Châu.

Khi đến bến Bầu, mặc dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm của cả 2 vợ chồng nhưng Khôi không đồng ý mà đòi trả thêm 200.000 đồng. Vợ chồng chị T. không đưa tiền thì Khôi lấy dao dí vào cổ chồng chị T. đe doạ. Do hoảng sợ nên chị T. đã đưa 200.000 đồng cho gã xe ôm.

Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Khôi và những người liên quan.