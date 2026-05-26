Hai giang hồ cướp ngân hàng ở Gia Lai lãnh tổng cộng 56 năm tù

(VTC News) -

Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Anh Tài (Tài “Đen”, 36 tuổi) cùng đồng phạm Lê Văn Ân tổng cộng 56 năm tù về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ vũ khí quân dụng và Rửa tiền sau vụ cướp gần 1,9 tỷ đồng tại một phòng giao dịch Vietcombank tại Gia Lai.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội Cướp tài sản, 9 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Phạm Anh Tài (bên trái) và bị cáo Lê Văn Ân tại phiên tòa sáng 26/5.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên 15 năm tù về tội Cướp tài sản, 6 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt 26 năm tù.

Ngoài án phạt tù, hai bị cáo phải bồi thường hơn 903 triệu đồng.

Nói lời sau cùng, Ân thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc mẹ già và con nhỏ. Trong khi đó, Tài bày tỏ sự ân hận, xin được bán nhà để khắc phục hậu quả và đề nghị tòa giảm nhẹ cho đồng phạm vì bản thân là người rủ rê Ân tham gia vụ cướp.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Anh Tài mua 4 khẩu súng cùng nhiều đạn và hộp tiếp đạn từ một người không rõ lai lịch.

Số vũ khí này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Tài cùng Lê Văn Ân lên kế hoạch cướp tiền tại Phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank Gia Lai để lấy tiền tiêu xài. Hai bị cáo chuẩn bị súng, quần áo, xe máy gắn biển số giả và phân công vai trò cụ thể nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 15h30 ngày 19/1/2026, Ân điều khiển xe Exciter mang biển số giả chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng. Khi vào bên trong, Tài cầm súng K59, còn Ân mang súng K54 uy hiếp nhân viên và bảo vệ ngân hàng, yêu cầu tất cả ngồi im nếu không sẽ bị bắn.

Sau khi khống chế mọi người, hai đối tượng cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Lo sợ số tiền có seri dễ bị truy vết, Tài bàn với Ân mang tiền vào TP.HCM mua vàng rồi bán lại để đổi thành tiền khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Hai bị cáo dùng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng, sau đó bán lại tại một tiệm vàng ở TP Thuận An để thu về hơn 303 triệu đồng.

Chiều 21/1/2026, cả hai chia nhau mỗi người khoảng 910 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Anh Tài đang bị truy nã về tội “Giết người” và có 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.