Toàn cảnh buổi công bố chi tiết bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

9h ngày 6/2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo chính thức công bố thông tin liên quan vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai, gây xôn xao dư luận cả nước trong những ngày qua.

Các lực lượng, đơn vị tham gia chuyên án có mặt từ sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự khẩn trương trong việc thông tin chính thức về kết quả điều tra vụ cướp ngân hàng nói trên.

Sau 18 ngày nỗ lực, chuyên án cướp Ngân hàng Vietcombank đã triệt phá thành công.

Tại buổi họp báo, những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến vụ án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn được giải đáp

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Gia Lai đã trao thưởng của Bộ Công an cho 5 người dân tại tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi vì đã có thành tích giúp công an bắt giữ nhóm cướp ngân hàng Mỗi người dân đã được Bộ Công an khen thưởng 5 triệu đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Mặc dù thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và đối phó với Cơ quan điều tra của 2 tên này rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, ngày 5/2, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 kẻ gây án, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án: 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tham dự họp báo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, để phá vụ án này, Ban chuyên án đã huy động những trinh sát giỏi nhất, dày dạn kinh nghiệm nhất của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Gia Lai và Quảng Ngãi tham gia. Trong quá trình đó, các thành viên Ban chuyên án phải làm việc cao độ, trải qua những giấc ngủ, bữa ăn vội vàng để tập trung phá án.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ, những ý kiến chỉ đạo đã đánh giá đúng tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, thu hút sự theo dõi, chú ý của dư luận cả nước, đây cũng là vụ cướp ngân hàng xảy ra lần đầu trên địa bàn tỉnh.

“Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, toàn diện, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.”, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Sau 18 ngày đêm nỗ lực liên tục, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã truy bắt thành công 2 tên cướp Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, có địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú vào chiều 19/1/2026.

Dan tính 2 nghi phạm là Phạm Anh Tài (Biệt danh: Tài đen, Sinh năm 1990, trú phường Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi); Lê Văn Ân (Sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).

Hai kẻ này bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phận phía Tây tỉnh Quảng Ngãi sau khi gây ra cướp ngân hàng ở Gia Lai với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý Phạm Anh Tài là tội phạm bị truy nã từ tháng 8/2018 về tội "Giết người".