Giải mã màn ẩn mình của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Sau 15 ngày đêm nỗ lực, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã bắt 2 tên cướp ngân hàng Vietcommbank (phường Hội Phú) xảy ra vào chiều 19/1.

Nguyễn Gia - Chí Bảo
