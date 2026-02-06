+
++
Giải mã màn ẩn mình của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
(VTC News) -
Sau 15 ngày đêm nỗ lực, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã bắt 2 tên cướp ngân hàng Vietcommbank (phường Hội Phú) xảy ra vào chiều 19/1.
Nguyễn Gia - Chí Bảo
Tin tặc APT28 khai thác lỗ hổng nghiêm trọng trong Microsoft Office
11:00 06/02/2026
Khám phá
Cướp ngân hàng tại Gia Lai là kẻ trốn truy nã nhiều năm tội Giết người
10:57 06/02/2026
Tin nóng
Bước ngoặt thị trường ô tô châu Âu: Xe điện vượt xe xăng
10:56 06/02/2026
Giao thông xanh
Vì sao người dân Mỹ, châu Âu không dùng vòi xịt vệ sinh?
10:53 06/02/2026
Chuyện bốn phương
Danh tính hai tên cướp ngân hàng Vietcommbank chi nhánh Gia Lai
10:53 06/02/2026
Tin nóng
Phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng
10:48 06/02/2026
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia
10:47 06/02/2026
Thế giới
TP.HCM thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Đô thị Bình Quới - Thanh Đa
10:44 06/02/2026
Đời sống
Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân
10:43 06/02/2026
Sao Việt
Tháng Chạp tất bật ở làng nhang nổi tiếng ở TP.HCM
10:43 06/02/2026
Đời sống
Không khí lạnh tăng cường dồn dập, Hà Nội rét đậm hai ngày, thấp nhất 10°C
10:43 06/02/2026
Thời tiết
Ăn 5 món này để đào thải nồng độ cồn trong máu nhanh nhất
10:35 06/02/2026
An toàn thực phẩm
Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ
10:33 06/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Ăn gì để đào thải nồng độ cồn nhanh nhất?
10:20 06/02/2026
Tư vấn
Báo chí là cầu nối đưa khoa học công nghệ đến gần người dân
10:14 06/02/2026
Chuyển đổi số
VĐV bị nghi tiêm thuốc phóng to dương vật để ăn gian ở Thế vận hội mùa đông 2026
10:03 06/02/2026
Hậu trường
Nhu cầu vàng toàn cầu 2025 vượt 5.000 tấn: 'Cơn sốt' lịch sử và ẩn số năm 2026
09:58 06/02/2026
VTC NEWS TV
Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất
09:57 06/02/2026
Hậu trường
Công nghệ 6/2: Washington Post cắt giảm phóng viên công nghệ
09:48 06/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Giá hàng hóa giáp Tết đẩy CPI tháng đầu năm mới 2026 tăng nhẹ 0,05%
09:46 06/02/2026
Thị trường
Giá vàng giảm sâu kỷ lục, người dân vẫn chen mua bất chấp rủi ro
09:33 06/02/2026
VTC NEWS TV
Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay chậm cất, hạ cánh ở Nội Bài
09:23 06/02/2026
Thị trường
Thảm kịch nghiện game: 3 chị em gái nhảy lầu tự tử do bố mẹ tịch thu điện thoại
09:23 06/02/2026
Chuyện bốn phương
Tết hai miền qua ống kính HUAWEI Mate X7
09:13 06/02/2026
Đời sống
Thu giữ 4 khẩu súng, nhiều tang vật trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
08:33 06/02/2026
Tin nóng
Lộ diện quốc gia sở hữu mỏ vàng khổng lồ, trữ lượng 820 tấn
08:02 06/02/2026
VTC NEWS TV
Bí quyết chăm sóc tuyết mai ra hoa đúng Tết Nguyên đán
08:00 06/02/2026
Gia đình
Y bác sĩ khả năng được hưởng phụ cấp ưu đãi mới, 2 trường hợp hưởng 100%
07:45 06/02/2026
Tin tức
Cúng tất niên trước ngày ông Công ông Táo được không?
07:30 06/02/2026
Gia đình
Sáng nay 6/2, Công an Gia Lai công bố chi tiết bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng
07:21 06/02/2026
Bản tin 113