Quá trình truy xét, bắt giữ các nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sáng 6/2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch Trà Bá – ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) chiều 19/1.

Hội nghị công bố phá thành công chuyên án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin cụ thể về kết quả điều tra, quá trình truy xét, bắt giữ các nghi phạm.

Theo đó, vào lúc 15h52 ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng do hai đối tượng nam thanh niên sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch tại phòng giao dịch để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cướp, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, công an xã, phường triển khai ngay các biện pháp truy xét nóng đối tượng gây án.

Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi phá thành công chuyên án cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp và Công an TP.HCM cử lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ dày dạn kin kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản.

Trưởng Ban Chỉ đạo đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh Gia Lai nói chung và Ban Chuyên án nói riêng cần phải tập trung cao độ để thực hiện. Mỗi nhóm nhiệm vụ do 1 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai vào ngày 19/1

Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ, nhóm giải pháp trọng tâm và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (sinh năm 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua nghiên cứu, đối tượng Tài hiện có quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quãng Ngãi về hành vi giết người vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.

Cùng với Tài, đối tượng Lê Văn Ân (sinh năm 1993, trú xãtại Đăk Cấm, tỉnh Quãng Ngãi) cũng nổi lên nhiều nghi vấn.

Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định, Tài đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm, luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng đối tượng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt.

Chính vì vậy, yêu cầu mà Ban Chỉ đạo đặt ra là ngoài việc truy bắt đối tượng nhanh chóng thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng truy bắt và nhân dân. Đồng thời, nhiều khả năng, ngoài hai đối tượng trên sẽ còn người khác với vai trò giúp sức hoặc che giấu hành vi phạm tội của hai đối tượng. Do đó, phải xác định chính xác để nhanh chóng, kịp thời bắt giữ đối tượng, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng đã di chuyển từ địa bàn TP Kon Tum (cũ) xuống địa bàn TP Pleiku (cũ) để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát. Các đối tượng cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tranh sự truy xét của cơ quan công an.

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đã trốn vào địa bàn TP.HCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Tài tiếp tục lẫn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, Phạm Anh Tài còn khai nhận hành vi giết người, xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại một quán bar trên địa bàn TP Kon Tum (cũ).

Phạm Anh Tài (áo đỏ) và Lê Văn Ân tại Cơ quan Công an

Khám xét thu giữ tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra tạm giữ 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chư xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, Bộ Công an đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia phá án.