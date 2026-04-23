Bắt khẩn cấp tài xế xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc đánh người

Ngày 23/4, liên quan đến vụ tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người ở phường Bình Hưng Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa) để điều tra.

Trần Văn Hoà cầm gậy đánh người. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa đã điều khiển xe điện lưu thông từ đường Lô Tư ra hướng Mã Lò.

Khi đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa, Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B (SN 2006) điều khiển, chở theo N.N.K (SN 2008), lưu thông theo hướng từ đường Mã Lò ra đường Tân Kỳ Tân Quý.

Hai bên xảy ra cự cãi. Hòa đã dùng tay đánh vào vùng vai của B., sau đó quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy.

Người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn, sau đó Hòa rời khỏi hiện trường.

Đến 14h10 ngày 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.