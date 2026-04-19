Công an làm việc với tài xế xe công nghệ dùng gậy sắt đánh người ở TP.HCM

Công an phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, người liên quan là Trần Văn Hòa (sinh năm 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa), làm tài xế xe ôm công nghệ.

Tài xế xe công nghệ dùng gậy sắt đánh người. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa chạy xe máy điện đi từ đường Lô Tư ra hướng Mã Lò., khi đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa) thì va chạm với xe máy do M.X.B. (sinh năm 2006) điều khiển, phía sau chở N.N.K. (sinh năm 2008).

Hai bên xảy ra cự cãi. Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của B. Mâu thuẫn vẫn tiếp diễn, Hòa quay lại xe, mở cốp lấy ra cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh liên tục vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy.

Người dân xung quanh đến can ngăn, Hòa sau đó rời khỏi hiện trường.

Chiều 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News thông tin, đoạn clip được lan truyền ghi lại cảnh cãi vã, thách thức nhau trên đường. Tài xế xe công nghệ không kiềm chế được nóng giận đã lao vào đánh người. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến bức xúc trước hành vi manh động, coi thường pháp luật này.

Công an TP.HCM khuyến cáo, mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối kiềm chế, không mang theo hung khí, không manh động khi xảy ra va chạm; đồng thời chủ động trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm.