Bắt tài xế xe Bentley sau vụ đuổi đánh người ở trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị đã bắt khẩn cấp Mã Thanh (SN 1977) và Ngô Duy Đông (1977), cùng ngụ TP.HCM, để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra xác định, Thanh và Đông đã có hành vi đuổi đánh người giữa giao lộ trung tâm thành phố, gây náo loạn, cản trở giao thông và buộc công an can thiệp...

Mã Thanh (trái) - tài xế xe Bentley và Ngô Duy Đông tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khuya 10/2, Thanh lái ô tô nhãn hiệu Bentley trên đường Nguyễn Trãi. Đến giao lộ Nguyễn Trãi-Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), xe của Thanh va chạm với ô tô công nghệ do một tài xế 34 tuổi cầm lái, chở một hành khách 39 tuổi. Hai bên dừng xe để giải quyết nhưng xảy ra cãi vã.

Sau đó, Đông đi xe máy đến hiện trường, cùng Thanh xô xát, đuổi đánh nam hành khách 39 tuổi.

Sự việc gây náo loạn khu vực, CSGT và Công an phường Bến Thành đã đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Thực tế cho thấy, chỉ vì va chạm nhẹ, tranh cãi nhất thời hoặc thiếu kiềm chế, nhiều người đã có hành vi bạo lực, gây thương tích cho người khác, làm mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, đánh nhau, sử dụng hung khí hoặc gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông.

Mọi hành vi côn đồ, manh động trên đường phố đều bị phát hiện, truy xét nhanh, xử lý nghiêm minh. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.