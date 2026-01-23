Nam sinh bị người đàn ông đấm liên tiếp vào đầu sau va chạm giao thông

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một nam sinh THCS bị hành hung sau va chạm giao thông.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định người đàn ông hành hung nam sinh là Ngô Duy H. (SN 1990, trú tại phường Hà Lầm).

Bản thân H. được xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid và đang điều trị bằng thuốc theo chỉ định.

Nam học sinh bị đánh liên tiếp khiến cộng động mạng phẫn nộ, cơ quan chức năng bước đầu xác định người hành hung có bệnh án tâm thần phân liệt.

Trước đó, chiều 22/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra tại khu vực Kênh Liêm, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung clip, sau tình huống va chạm giao thông, một người đàn ông lao đến liên tục đánh vào vùng đầu nam sinh. Nam sinh này gần như không có khả năng chống trả, chỉ biết bỏ chạy, cúi đầu chịu trận.

Nhờ nhiều người dân xung quanh can thiệp, nam sinh mới thoát khỏi việc tiếp tục bị hành hung.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ hành xử của người đàn ông. Nhiều ý kiến cho rằng việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giao thông là không thể chấp nhận. Đặc biệt, việc một người lớn ra tay đánh học sinh càng khiến dư luận lên án gay gắt.

Phần lớn các ý kiến bình luận đều bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên để bảo đảm tính răn đe và ngăn chặn những hành vi bạo lực tương tự.