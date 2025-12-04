Tạm giữ tài xế đánh người giữa phố Hà Nội sau va chạm giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Bá Linh hành hung tài xế khác sau va chạm giao thông.

Khoảng 9h ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô do Lê Bá Linh cầm lái và ô tô do anh N.Đ.D. (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đánh anh D. gây thương tích. Sau đó, Linh lái xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân.

Hành vi của Lê Bá Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Lê Bá Linh tại cơ quan công an.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích vì đánh người dã man sau va chạm giao thông.

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H. (SN 1991, thường trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên chặn đánh tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ 2 đối tượng trong vụ việc là Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Lưu Đức Khanh.

Quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai nhận do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H. Sau khi nạn nhân nằm gục dưới đường Khanh và Tuyến mới bỏ đi. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích sơ bộ của anh H. là 13%. Hiện, Đỗ Trọng Tuyến đã bỏ trốn.